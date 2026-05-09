Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

Dortmundi Borussia mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sven Simon
Dortmundi Borussia kindlustas Saksamaa jalgpalli kõrgliigas teise koha.

Dortmund võõrustas reedel 33. vooru mängus Frankfurdi Eintrachti ja jäi juba 2. minutil kaotusseisu. Poolajapausile läks võõrustaja siiski eduseisus, sest 42. minutil viigistas seisu Serhou Guirassy ja esimesel üleminutil viis nad juhtima Nico Schlotterbeck.

18-aastane Samuele Inacio kasvatas 72. minutil Dortmundi eduseisu kaheväravaliseks. Frankfurt lõi küll vahetult enne normaalaja lõppu ühe värava tagasi, kuid enamaks külalised võimelised ei olnud.

Dortmund kindlustas reedese võiduga tabelis teise koha. Lähimat jälitajat RB Leipzigi edestatakse kaheksa punktiga ning Leipzigil on jäänud mängida veel kaks mängu. 

Viimati 2012. aastal Saksamaa meistriks tulnud Dortmund lõpetab hõbemedaliga juba kaheksandat korda viimase 14 aasta jooksul. Selle aja jooksul on 13. korral meistriks tulnud Müncheni Bayern, kes võitis tänavu oma 35. tiitli, ning ühe korra Leverkuseni Bayer, kes triumfeeris 2023/24 hooajal.

Eintracht asub liigatabelis kaheksandal kohal ehk jääks praeguse seisuga esimesena eurokohast ilma.

Eesti koondislaste Karl Jakob Heina ja Karol Metsa tööandjad Bremeni Werder ja St. Pauli paiknevad laupäevaste mängude eel tabelis vastavalt 15. ja 17. kohal. Werder läheb laupäeval võõrsil vastamisi Hoffenheimiga ja St. Pauli külastab Leipzigi.

Toimetaja: Henrik Laever

