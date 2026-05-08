U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

Eesti u-17 neidude jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondis kaotas Kasahstanis toimuva UEFA sõprusturniiri raames Iisraelile 0:5.

Vastased said esimese värava kätte 11. minutil, kui nende ründaja kukkus Eesti karistusalas ning Ella Ben Zvi saatis palli penaltipunktilt täpse löögiga vasakusse alumisse nurka, vahendab jalgpall.ee.

Ka teine värav sündis penaltist. 59. minutil riivas pall õrnalt karistusalas eestlanna kätt ning taas läks 11 meetri karistuslöögiks palli taha Ben Zvi. Sedapuhku lõi ta paremasse alanurka ning ehkki Eesti väravasuul seisnud Eva-Lotta Hertmann aimas suuna õigesti, oli löök tugev ning viis vastased kahe väravaga juhtima.

Napilt kaks minutit hiljem sahistas Iisrael juba kolmandat korda. Elian Chekoli kauglöök oli tugev ning ehkki mitte üleliia täpne, ebaõnnestus Hertmanni püüdmiskatse ning pall libises käte vahelt ikkagi väravasse. 80. minutil lõid vastased ka neljanda värava, kui lühikeste söötudega kaitsjate vahelt läbi pääsemise järel saatis Michal Gogoladze täpse löögiga palli lati alla.

Mängu lõppseis vormistati 86. minutil, kui Abigail Harel lõikas Eesti rünnakuehituse alustuseks Hertmanni söödu vahelt ning paigutas palli kärmelt väravasse. Niisiis läks Eestile lõpuvile kõlades kirja 0:5 kaotus.

Seekordselt UEFA sõprusturniirilt jäid Eesti saagiks 1:5 kaotus Kasahstanile, seejärel penaltitega võit Usbekistani üle (normaalaeg 2:2) ning lõpetuseks 0:5 kaotus Iisraelile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

