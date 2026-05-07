Eesti poksija tuli Bakuu noorteturniiril esikohale

"Tegemist on ühe tugevaima noorteturniiriga Euroopa poksikalendris, kus osalesid tugevad koondised Aserbaidžaanist, Kasahstanist, Usbekistanist, Gruusiast, Moldovast, Lätist ja Eestist," teatas Eesti Poksiliit ühismeedias.

"Tee kullani nõuab igapäevast tööd, distsipliini, tugevat iseloomu ja usku iseendasse. Alisa näitas kogu turniiri vältel tõelist võitlejahinge ning tõestas, et järjepidev ja raske töö toob tulemusi."

Gerassimovitch võitleb Poksiklubi Kreenholm ridades.