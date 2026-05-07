Eesti poksija tuli Bakuu noorteturniiril esikohale

Alisa Gerassimovitch (paremal) Autor/allikas: Eesti Poksiliit
Eesti poksija Alisa Gerassimovitch võitis Bakuus toimunud rahvusvahelise noorteturniiri Heydar Aliyev Cup, tehes kaasa kuni 17-aastaste neidudes seas kaalukategoorias kuni 50 kg.

"Tegemist on ühe tugevaima noorteturniiriga Euroopa poksikalendris, kus osalesid tugevad koondised Aserbaidžaanist, Kasahstanist, Usbekistanist, Gruusiast, Moldovast, Lätist ja Eestist," teatas Eesti Poksiliit ühismeedias.

"Tee kullani nõuab igapäevast tööd, distsipliini, tugevat iseloomu ja usku iseendasse. Alisa näitas kogu turniiri vältel tõelist võitlejahinge ning tõestas, et järjepidev ja raske töö toob tulemusi."

Gerassimovitch võitleb Poksiklubi Kreenholm ridades.

Toimetaja: Siim Boikov

