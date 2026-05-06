X!

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

Jalgpall
Everton - Manchester City
Everton - Manchester City Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Inglismaa politsei vahistas esmaspäeval toimunud jalgpalli kõrgliiga kohtumisel Everton - Manchester City ühe pealtvaataja, kes tegi Manchester City ründaja Antoine Semenyo vastu rassistlikke avaldusi.

Juhtunu peale reageerisid teised pealtvaatajad ja korrahoidjad ning 71-aastane meesterahvas vahistati veel enne 3:3 viigiga lõppenud kohtumise lõpuvilet, aga lasti hiljem kautsjoni vastu vabadusse.

Politsei teatel sisaldavad kautsjoni tingimused seda, et ta ei tohi neli tundi enne ega pärast mänge ega loomulikult mängude ajal tulla ühelegi staadionile lähemale kui üks miil.

Tegemist pole esimese sarnase intsidendiga sel hooajal seoses Semenyoga. Kui ta alustas hooaega Bournemouthi särgis, siis avavoorus vahistati tema rassistliku solvamise pärast üks Liverpooli poolehoidja.

Manchester City mõistis oma mängija ründamise hukka, aga tõi välja, et pärast mänge sai sotsiaalmeedias samalaadsete rünnakute osaliseks ka nende kaitsemängija Marc Guehi.

"Jätkame oma täielikku toetust nii Antoine'ile kui ka Marcile ning ei aktsepteeri kunagi mingit diskrimineerimist oma mängus," teatas Inglismaa meisterklubi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

00:01

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

Trans jäi neljandat mängu järjest nullile ja Flora pääses karikafinaali

05.05

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

05.05

Hearts on lähedal saavutusele, milleni küündis viimati Fergusoni Aberdeen

05.05

Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

04.05

Vägevas hoos Kirpu kübaratrikk hoiab tiitlilootust elus

04.05

Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

sport.err.ee uudised

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

11:34

Markus Kajak tuli Saksamaal teiseks

11:21

Eesti jaht teenis Vahemerel kindla esikoha

10:47

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

10:24

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

09:53

Eesti vibulaskjad alustasid MK-etapil edukalt

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

00:01

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

ETV spordisaade, 5. mai

05.05

Trans jäi neljandat mängu järjest nullile ja Flora pääses karikafinaali

05.05

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

Serviti tegi finaalseeria teises mängus asjad selgeks avapoolajal

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

05.05

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

05.05

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

05.05

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo