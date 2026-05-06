Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

Juhtunu peale reageerisid teised pealtvaatajad ja korrahoidjad ning 71-aastane meesterahvas vahistati veel enne 3:3 viigiga lõppenud kohtumise lõpuvilet, aga lasti hiljem kautsjoni vastu vabadusse.

Politsei teatel sisaldavad kautsjoni tingimused seda, et ta ei tohi neli tundi enne ega pärast mänge ega loomulikult mängude ajal tulla ühelegi staadionile lähemale kui üks miil.

Tegemist pole esimese sarnase intsidendiga sel hooajal seoses Semenyoga. Kui ta alustas hooaega Bournemouthi särgis, siis avavoorus vahistati tema rassistliku solvamise pärast üks Liverpooli poolehoidja.

Manchester City mõistis oma mängija ründamise hukka, aga tõi välja, et pärast mänge sai sotsiaalmeedias samalaadsete rünnakute osaliseks ka nende kaitsemängija Marc Guehi.

"Jätkame oma täielikku toetust nii Antoine'ile kui ka Marcile ning ei aktsepteeri kunagi mingit diskrimineerimist oma mängus," teatas Inglismaa meisterklubi.