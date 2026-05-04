Mauri Villmann tuli Texases seitsmendaks

Eesti kettagolfimängija Mauri Villmann jäi Texase osariigis toimunud profivõistlusel jagama seitsmendat kohta tulemusega 24 viset alla par'i.

Esimesel päeval jäi Villmann jagama teist kohta, aga kõige paremini läks teine ring, kus ta sai kirja tulemuse 13 viset alla par'i. Päeva arvestuses oli temast vaid üks mees parem. Kolmandal päeval tuli paar kohta siiski loovutada.

Võistluse võitis ameeriklane Emerson Keith tulemusega 29 viset alla par'i. Neli meest jäid jagama teist kohta tulemusega 27 viset alla par'i: Isaac Robinson, Paul Krans, Evans Scott (kõik) USA ja Niklas Anttila (Soome).

Naiste konkurentsis tuli Maria Liivamägi tulemusega 38 viset üle par'i 31. kohale. Kindla esikoha sai ameeriklanna Ohn Scoggins tulemusega 13 viset alla par'i.

