Eesti ragbikoondis jäi Norrale 0:51 alla

Eesti ragbikoondis (sinises) jäi alla Norrale Autor/allikas: Michael Kennedy
Eesti koondis kaotas Tiskres Eesti rahvuslikul kriketi- ja ragbiväljakul peetud võistlusmängus Norrale 0:51. Mängu jälgis üle 200 pealtvaataja.

Vaatamata lõpptulemusele näitas Eesti koondis arengut võrreldes eelmise aasta kohtumisega, mil Norra alistas Eesti skooriga 58:10.

Norra koondislane Fredrik Skovly valiti mängu parimaks mängijaks oma 50. mängul Norra rahvussärgis.

Eesti koondises naasis Marvin Üürike pärast pikka pausi rahvusvahelisele ragbiväljakule – viimati esindas ta Eestit enne 2020. aastat. Üürike juhtis Eesti ründemängu kogu matši vältel ja oli üks meeskonna silmapaistvamaid mängijaid. Rahvusvahelise debüüdi tegi Eesti ridades Peter Malsub.

"Olen meeskonna üle uhke. Norra on meist selgelt tugevam meeskond, aga meie poisid andsid endast kõik – nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Suure osa mängust võistlesime Norraga ja kaitsesime täie pühendumusega," kommenteeris peatreener Graham Smith. "Otsustavatel hetkedel mängis Norra ilmastikuolude vastu paremini kui meie. Marvin Üürikese tagasitulek oli meeskonnale suureks abiks ja Peter Malsubi debüüt näitab, et meie mängijaskond kasvab. Meil on veel pikk tee minna, aga suund on õige."

Järgmisel korral on koduväljakul ajalugu tegemas Eesti naiste ragbikoondis, kes mängib laupäeval, 16. mail kell 14 Läti vastu Eesti esimese naiste 15-liikmelise rahvusvahelise ragbimatši.

Toimetaja: Maarja Värv

