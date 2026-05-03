Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

Thunil oli esimene võimalus meistritiitel kindlustada eelmisel nädalavahetusel, aga kuna Thun kaotas laupäeval 90+7. minuti väravast kodus 0:1 Luganole ja nende lähim jälitaja St. Gallen alistas pühapäeval 90+2. minuti väravast võõrsil 2:1 Young Boysi, siis tabeliseis ei muutunud, vahendab Soccernet.ee.

Thuni edu St. Galleni ees oli neli vooru enne hooaja lõppu 11 punkti. Seega vajas Thun võõrsil Baseli vastu võitu, et klubi ajaloo esimene Šveitsi meistritiitel saaks lõpuks kindlustatud.

See aga ei õnnestunud ning Thun pidi leppima 1:3 kaotusega, mis tähendab, et edu St. Galleni ees on endiselt 11 punkti. St. Gallen vajab pühapäeval kodus viiendal kohal oleva Sioni vastu võitu, et Thuni tiitlipidu veel edasi lükata. Juhul kui mäng jääb viiki või St. Gallen kaotab, kindlustab Thun meistritiitli.

