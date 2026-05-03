X!

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: SCANPIX/
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliigas võõrsil 1:3 Baselile ega suutnud veel meistritiitlit kindlustada.

Thunil oli esimene võimalus meistritiitel kindlustada eelmisel nädalavahetusel, aga kuna Thun kaotas laupäeval 90+7. minuti väravast kodus 0:1 Luganole ja nende lähim jälitaja St. Gallen alistas pühapäeval 90+2. minuti väravast võõrsil 2:1 Young Boysi, siis tabeliseis ei muutunud, vahendab Soccernet.ee.

Thuni edu St. Galleni ees oli neli vooru enne hooaja lõppu 11 punkti. Seega vajas Thun võõrsil Baseli vastu võitu, et klubi ajaloo esimene Šveitsi meistritiitel saaks lõpuks kindlustatud.

See aga ei õnnestunud ning Thun pidi leppima 1:3 kaotusega, mis tähendab, et edu St. Galleni ees on endiselt 11 punkti. St. Gallen vajab pühapäeval kodus viiendal kohal oleva Sioni vastu võitu, et Thuni tiitlipidu veel edasi lükata. Juhul kui mäng jääb viiki või St. Gallen kaotab, kindlustab Thun meistritiitli.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:17

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

02.05

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

01.05

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

Tallinna FC Bunker Partner kaitses tiitlit

30.04

Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

sport.err.ee uudised

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

11:11

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

10:08

Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

09:17

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

08:43

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

08:05

Suppi leidis õige mineku ja sõitis end Tšehhis pjedestaalile

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

02.05

ETV spordisaade, 2. mai

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

loetumad

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks Uuendatud

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo