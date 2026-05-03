X!

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

Jalgpall
FC Thuni fännid
FC Thuni fännid Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Mattias Käidi koduklubi Thun kindlustas pühapäeval platsile tulemata Šveitsi meistritiitli.

Laupäevases liigamängus Baseli vastu vahetati Käit seisul 1:1 sisse teiseks poolajaks. Võõrsilvõiduga oleks Thun liigatiitli kindlustanud, aga kodumeeskond Basel lõi viimase viie minutiga kaks väravat, kindlustas 3:1 võidu ja jättis Thuni pidustusi ootama.

Käidi meeskonna edu tabeli tipus tähendas enne pühapäevaste mängude avavilet, et teisel kohal olev St. Gallen pidi oma mängu Sioni vastu kindlasti võitma, ent hoopis Sion sahistas kolm korda ilma St. Galleni vastuseta võrku ja nii kindlustas Thun meistritiitli.

35 vooruga on viimasest viiest mängust neli kaotanud Thun kogunud 74 punkti, St. Gallenil on 63 ja hõbedat jahtival Luganol, kellel on mäng vähem peetud, 60 punkti. Thuni edu on seda silmapaistvam, et meeskond tõusis selleks hooajaks viieaastase pausi järel taas kõrgliigasse.

Käidist sai pärast Karol Metsa teine Eesti jalgpallur, kes Šveitsi meistriks tulnud. Eesti kapten võitis Zürichiga meistritiitli 2022. aasta kevadel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

15:47

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

09:17

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

02.05

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

01.05

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

sport.err.ee uudised

19:33

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side Uuendatud

19:21

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

16:24

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

15:47

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

15:12

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

14:36

Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

14:08

Tiimikaaslased kaksikvõidule aidanud Bauer sai parima sprinteri särgi

13:37

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

12:21

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

11:11

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

10:08

Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

09:17

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

loetumad

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo