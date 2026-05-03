Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

Laupäevases liigamängus Baseli vastu vahetati Käit seisul 1:1 sisse teiseks poolajaks. Võõrsilvõiduga oleks Thun liigatiitli kindlustanud, aga kodumeeskond Basel lõi viimase viie minutiga kaks väravat, kindlustas 3:1 võidu ja jättis Thuni pidustusi ootama.

Käidi meeskonna edu tabeli tipus tähendas enne pühapäevaste mängude avavilet, et teisel kohal olev St. Gallen pidi oma mängu Sioni vastu kindlasti võitma, ent hoopis Sion sahistas kolm korda ilma St. Galleni vastuseta võrku ja nii kindlustas Thun meistritiitli.

35 vooruga on viimasest viiest mängust neli kaotanud Thun kogunud 74 punkti, St. Gallenil on 63 ja hõbedat jahtival Luganol, kellel on mäng vähem peetud, 60 punkti. Thuni edu on seda silmapaistvam, et meeskond tõusis selleks hooajaks viieaastase pausi järel taas kõrgliigasse.

Käidist sai pärast Karol Metsa teine Eesti jalgpallur, kes Šveitsi meistriks tulnud. Eesti kapten võitis Zürichiga meistritiitli 2022. aasta kevadel.