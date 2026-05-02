Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

Georg Lurichi kuju Väike-Maarjas. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Väike-Maarjas korraldatud Georg Lurichi 150. juubeli jooksu 10 km pikkuse põhidistantsi võitis Rico Kruus.

Kruusi võiduajaks fikseeriti 39.15. Teise koha pälvis Ragnar Lepp jäädes võitjast maha 3 minuti ja 4 sekundiga (42.19). Kolmandana lõpetas Sven Sabas, tema tulemuseks 46.10, vahendab Marathon100.

Naistest oli kiireim Kirke Külmhallik, kellele märgiti tulemuseks 50.41. Teise koha sai ajaga 51.12 Kersti Naarits, kaotades võitjale 31 sekundiga, talle järgnes kolmandana Maret Kümnik (55.34).

6,3 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Kert Karm (21.32). Teise koha võttis Tauno Hang (24.04) ning kolmanda Arkko Pakkas, tulemuseks 24.29. Naistest võitis sel distantsil Teele Kiitsak lõpetades ajaga 28.16. Esikolmikusse mahtusid veel Maarit Zavadskis (28.16) ja Mairis Õispuu (29.17).

Toimetaja: Henrik Laever

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

