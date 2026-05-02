Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

Artjom Orlov viis Eesti avakolmandikul juhtima, kuid peagi Philipp Winkler viigistas. Vaid 37 sekundit pärast teise kolmandiku algust viis Ruslan Heitkovi tabamus aga Eesti taas ette. Viimase värava viskas viimasel perioodil Pavel Blitstein.

See tähendas, et Eesti lõpetas turniiri viie punkti ja neljanda kohaga. Samuti viis punkti teeninud Itaalia oli viies. Kuuendaks ehk viimaseks jäi ja langeb järgmiseks korraks astme võrra madalamale neli punkti teeninud Lõuna-Korea. Kõrgemale tõuseb aga Austria (11 punkti), kellele järgnesid Leedu (10) ja Prantsusmaa (10).

Eesti koondis alustas turniiri kolme kaotusega: kõigepealt jäädi alla Lõuna-Koreale 2:4, seejärel Leedule 2:5 ja siis Austriale 4:7. Turniiri lõpp läks aga ülesmäge: Prantsusmaa alistati karistusvisete seeria järel 3:2 ja viimases voorus siis ka Itaalia 3:1.

Eesti koondise turniiri parimaks mängijaks valiti Aleksandr Maslov.