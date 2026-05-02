Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed

Lõuna-Korea läks esimesel kolmandikul kahel korra juhtima. Vahepeal jõudis tabamuseni ka Kristjan Kombe. Teisel perioodil viigistas hiljem meie poolt kohtumise parimaks valitud Erik Potšinok.

Viimast kolmandikku alustati viigiseisul, kuid 6.03 pärast algust viskas Maksim Burkov eestlased juhtima ja viimase tabamuseni jõudis minut enne lõppu David Timofejev.

Eesti järgmine vastane on Rumeenia, kes võitis avavoorus Hollandit 7:0, aga kaotas siis lisaajal Hiinale 3:4. Laupäeval saadi aga jagu Hispaaniast 4:1.

Eelmisel aastal mängis Rumeenia astme võrra kõrgemal ja viimati mängis Eesti koondis nendega MM-il 2019. aastal. Kohtumine algab pühapäeval, 3. mail kell 7.25 ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne mängu

Eesti jäähokikoondis on alustanud turniiri kahe kindla võiduga: avavoorus alistati Hispaania 12:2 ja seejärel Holland 5:1. Ka Lõuna-Koreal on tabelis kaks võitu: Hiinast saadi jagu 7:4 ja Hispaaniast 6:4.

Enne MM-i pidas Eesti korealaste vastu kaks kontrollmängu, kui kaotas esimese 2:3, ent sai teises kohtumises lisaaja järel 5:4 võidu.

"Kindlasti tuleb nüüd tugevam vastane kui eelmised," hoiatas Eesti koondise peatreener Petri Skriko. "Eks peame isa ka paremini mängima. Loodan, et lõpptulemus saab meile hea."

"Meil peab olema see loovus, mida neil kindlasti ei ole," täiendas ründaja Rasmus Kiik. "Küll me seda ka näitame Korea vastu."