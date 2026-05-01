Trynova ja Laasik jätsid epeevehklemise Eesti meistritiitlid Haapsallu

Reedel Haapsalus toimunud epeevehklemise Eesti meistrivõistlustel said esikoha kohalikud vehklejad Julia Trynova ja Oliver Laasik.

Äsja U-23 EM-il edukalt vehelnud ning meeskonna koosseisus pronksi võitnud Oliver Laasik (En Garde) alistas finaalis Filipp Djatšuki (SBSK Draakon) 15:14. Pronksi teenisid Sergejs Kovalovs (IREM) ja Markus Salm (Tallinna Mõõk).

Naiste individuaalturniiril tuli Eesti meistriks U-23 EM-il naiskonnaga neljanda koha saavutanud 17-aastane Julia Trynova (En Garde), kes alistas Eliisa Kikerpilli (Tartu Kalev) 15:7. Pronksi said oma perekonna vehklemistraditsioone jätkavad Luiza Novosjolova (Le Glaive) ning Maria Embrich (IREM).

Eesti tippnaised Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva tänavu Eesti meistrivõistlustel kaasa ei teinud.