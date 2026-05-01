Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side

Üle pika aja selgusid epees Eesti meistrid Haapsalus ja mõlemad individuaalsed tiitlid läksid just koduhallis torkeid teinud noortele Haapsalu vehklejatele. 51 mehe konkurentsis võitis karjääri esimese Eesti meistrikulla Oliver Laasik. 21-aastane vehkleja hindas kõige raskemaks finaalmatši, kus alistas taaskord hõbedaga leppima pidanud Filipp Djatšuki napi ühe torkega, 15:14.

"Oi, ma olen ääretult rahul," kinnitas Laasik ERR-iga rääkides. "Paremini ei saakski minna. Vehklesin hästi, tegin kõik, mis suutsin ning tuli parim, mis sai tulla."

Alles teisipäeval võitis Laasik Itaalias toimunud U-23 Euroopa meistrivõistlustel Eesti meeskonnaga pronksi. Nii medali koju toonud sportlasi kui neid toetanud treenereid õnnitles Haapsalus vehklemisliidu uus president Lavly Perling.

"Ma arvan, et [edu tõi] omavahelised head suhted, me oleme üksteisega väga head sõbrad, me saime treeneriga väga hästi läbi. Meil oli selline vaimne side. Hoidsime üksteisele pöialt, me plaksutasime, me karjusime. Ma arvan, et selles peituski see võlu, et me nii hästi tegime," kommenteeris Laasik meeskondlikku pronksivõitu.

U-23 EM-il pronksitiimi kuulunud Valentin Altunin jäi Eesti meistrivõistlustel tiitlikaitsjana üheteistkümnendaks. Ta pingutas treener Irina Embrichi sõnul läbi käevalu. "Üldine pilt on hea, aga viimane kuu on selline, et ta sai trauma ja siiamaani ravib ja ei taastunud. Võib-olla peale Eesti meistrivõistlusi võtab pausi, sest arstid ütlevad, et ainult väike puhkus võib aidata," sõnas Embrich.

Embrich võttis reedel naiskondliku meistrikulla oma klubiga, kuid individuaalturniiril rajale ei läinud. "Olin ka võistlustel noortega ja tunnen, et natukene väsinud: pinge oli suur, neli päeva olime kogu aeg saalides."

Trooni eest võitlesid noored, sest olümpiavõitjad jätsid erinevatel põhjustel turniiri vahele. Hiljuti Budapesti GP võitnud tiitlikaitsja Katrina Lehis suundus Otepääle laagrisse. "Võistlusgraafik on päris tihe, juba täna õhtul läheme treeninglaagrisse ja siis juba vähem kui nädala aja pärast sõidame järgmisele Grand Prix' etapile. Et mitte üle pingutada, siis pidasime mõistlikuks selle võistluse vahele jätta," selgitas Lehise ja ka Eesti naiskonna treener Nikolai Novosjolov.

Rajal käis 39 naist. Uueks Eesti meistriks tuli 17-aastane Julia Trynova. Ta alistas finaalis 18-aastase Eliisa Kikerpilli 15:7 ülekaaluga. Eelnevalt oli ta poolfinaalis 15:10 olnud parem Luiza Novosjolovast, kes sai koos Maria Embrichiga pronksi.

"Täna läksid matšid väga sujuvalt," tõdes Trynova. "Ma arvan, et ilmselt see poolfinaalimatš oli kõige raskem, aga ma tundsin ennast hästi ja olin kindel oma võidus. Ma ikka võitlesin ja teadsin, et see tulemus võib tulla, kuna meie koondise tippvehklejaid pole siin. Tuli sujuvalt ja üsna kergelt."

Lisaks Eesti vehklejatele olid rajal sportlased Lätist, Leedust ja Hiinast.