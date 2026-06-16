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Eesti epeemehed piirdusid EM-i põhitabelis ühe matšiga

Vehklemine
Sten Priinits
Sten Priinits Autor/allikas: Karli Saul
Vehklemine

Prantsusmaal Antonys toimuval vehklemise EM-il jõudsid Eesti epeemeestest põhitabelisse Sten Priinits ja Kasper Tafenau.

Priinits ja Tafenau said mõlemad põhitabelis avaringist otse edasi 64 parema sekka. Priinits pidi seal tunnistama Iisraeli esindaja Dov Ber Vilensky 15:12 paremust ning Tafenau kaotas portugallasele Filipe Frazaole 13:15. Kokkuvõttes läks Tafenaule kirja 37. ja Priinitsale 45. koht.

Alagrupiturniiril olid eestlastest võistlustules veel Oliver Laasik ja Markus Salm, kuid mõlemad kogusid kuuest matšist vaid ühe võidu ning põhitabelisse ei pääsenud.

Neljapäeval algab naiste epee individuaalturniiril. Eestit esindavad Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova.

Meeste epee võistkondlik turniir toimub reedel ja naiste võistkondlik turniir pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

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