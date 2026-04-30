Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

Eesti naiste jalgpalli karikavõistlustel selgusid kõik poolfinalistid, kui edasipääsu tagasid meistriliiga naiskonnad. Neljapäeval loositi A. Le Coq Arenal võistluspaarid poolfinaalkohtumisteks.

Veerandfinaalidest tagasid edasipääsu Saku Sporting, FC Elva ja Paide Linnanaiskond, loosi tulemusel pääses otse poolfinaali Viimsi JK.

Saku Sporting alistas veerandfinaalis Tallinna FC Flora alles penaltiseerias, kui normaalaeg lõppes 1:1 ja lisaaeg 2:2 viigiga. Penaltiseerias jäi Sporting peale tulemusega 5:4. Võitjate väravad lõid mängus Reti Marleen Ränk ja Gerda Guštšin, Flora eest skoorisid Vanessa Grutop ja Karmen Vapper.

Ringi suurima võidu teenis Paide Linnanaiskond, kes alistas esiliigas mängiva Tartu JK Tammeka koguni 14:0. Kübaratrikiga säras Marie Kiivit, kaks väravat lõid Kirkeliis Lillemets, Aleksandra Kelli, Lisandra Rannasto, Lisette Tammik ja Carola Erik ning ühe lisas Teisi Toomsalu.

Viimase poolfinaalkoha kindlustas FC Elva, kes alistas 7:2 Tallinna FC Flora duubelnaiskonna. Kahe väravaga oli resultatiivseim Loviise Männiste, ühe tabamuse lisasid Kärt Hüdsi, Leili Eek, Saskia Rokka ja Iiris Kalamees, lisaks sündis üks omavärav. Flora mõlemad väravad lõi Karina Kuraksina. Kohtumise alguses teenitud penaltilööki Floral realiseerida ei õnnestunud.

Naiste karikavõistluste poolfinaalid:

Teisipäev, 12. mai kell 19.00: FC Elva – Paide Linnanaiskond, Elva Linnastaadion

Kolmapäev, 13. mai kell 19.00: Saku Sporting – Viimsi JK, Saku kunstmuruväljak

Karikavõitja selgub 23. mail Pärnu Rannastaadionil toimuval klubijalgpalli pidupäeval.