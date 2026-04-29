EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon kinnitas Team Estoniasse kuuluvate taliolümpiaalade sportlaste ja treenerite uued nimekirjad, mis hakkavad kehtima 1. maist.

Komisjon kohtus taliolümpiaalade esindajatega, et analüüsida alaliitude taliolümpiahooaja kokkuvõtteid ning arutada nende edasisi plaane. EOK presidendi kohusetäitja ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul vaadati kohtumisel põhjalikult üle lõppenud hooaja tulemused ning nende seos alaliitudele eraldatud täiendava toetusega.

"Arvestades, et Milano Cortina olümpiamängude eel anti taliolümpiaaladele täiendavat tuge nii paremate elamistingimuste, eellaagrite kui ka varustuse täiendamise näol, vaatas tippspordikomisjon põhjalikult üle, milliste sportlike tulemusteni lisaraha toel jõuti ning kas seatud eesmärgid ka täideti," ütles Kanter.

Selle analüüsi tulemusel otsustati näiteks meeslaskesuusatajaid nimeliselt kategooriasse mitte arvata, kuid laskesuusameeskonda toetatakse koduse Otepää MM-i nimel igakuiselt 4000 euroga. Samuti saab Eesti Suusaliit oma koondiste toetamiseks lisaraha 2000 eurot kuus.

EOK tippspordikomisjon on Team Estonia struktuuri kuuluv otsustusorgan, mille eesmärk on toetada maailma absoluutses tipus olevaid Eesti sportlasi ning selgitada välja andekad sportlased, kelle arengusse panustada.

Komisjoni kuuluvad lisaks Kanterile olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Endrekson, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Tõniste, EOK täitevkomitee liikmed Natalja Inno ja Assar Jõepera ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Jarek Mäestu.

Team Estonia nimekirju näeb siin.