EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon kinnitas Team Estoniasse kuuluvate taliolümpiaalade sportlaste ja treenerite uued nimekirjad, mis hakkavad kehtima 1. maist.

Komisjon kohtus taliolümpiaalade esindajatega, et analüüsida alaliitude taliolümpiahooaja kokkuvõtteid ning arutada nende edasisi plaane. EOK presidendi kohusetäitja ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul vaadati kohtumisel põhjalikult üle lõppenud hooaja tulemused ning nende seos alaliitudele eraldatud täiendava toetusega.

"Arvestades, et Milano Cortina olümpiamängude eel anti taliolümpiaaladele täiendavat tuge nii paremate elamistingimuste, eellaagrite kui ka varustuse täiendamise näol, vaatas tippspordikomisjon põhjalikult üle, milliste sportlike tulemusteni lisaraha toel jõuti ning kas seatud eesmärgid ka täideti," ütles Kanter.

Selle analüüsi tulemusel otsustati näiteks meeslaskesuusatajaid nimeliselt kategooriasse mitte arvata, kuid laskesuusameeskonda toetatakse koduse Otepää MM-i nimel igakuiselt 4000 euroga. Samuti saab Eesti Suusaliit oma koondiste toetamiseks lisaraha 2000 eurot kuus.

EOK tippspordikomisjon on Team Estonia struktuuri kuuluv otsustusorgan, mille eesmärk on toetada maailma absoluutses tipus olevaid Eesti sportlasi ning selgitada välja andekad sportlased, kelle arengusse panustada.

Komisjoni kuuluvad lisaks Kanterile olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Endrekson, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Tõniste, EOK täitevkomitee liikmed Natalja Inno ja Assar Jõepera ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Jarek Mäestu.

Team Estonia nimekirju näeb siin.

Toimetaja: Siim Boikov

18:07

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

17:50

Romet Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarja hooaja alguses võidu

17:12

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

16:42

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

16:06

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

15:43

Eesti kardisportlased saavutasid Leedus kolm esikohta

15:09

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

14:41

Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

12:53

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

10:02

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

