Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

Eberechi Eze (keskel) värav kergitas Londoni Arsenali taas Premier League'i esinumbriks
Eberechi Eze (keskel) värav kergitas Londoni Arsenali taas Premier League'i esinumbriks Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laupäeva õhtul kodupubliku ees võidu teeninud Londoni Arsenal jätkab Inglismaa jalgpalli kõrgliigas esinumbrina, aga Manchester City jätkas karikavõistlustel heas hoos ja tagas finaalikoha.

Viimased kaks kohtumist kaotanud ja sel nädalal esimest korda oktoobrist alates liigatabelis teiseks langenud Arsenal võõrustas Newcastle'it ning läks Eberechi Eze üheksanda minuti tabamusest juhtima. Pärast seda kulges mäng aga äärmiselt rabedalt, kuid tiitlinõudleja realiseeris 1:0 võidu.

"Võime sellega rahule jääda. Võtame mängu kaupa ja see oli oluline võit, tegime töö ära," ütles peatreener Mikel Arteta. "Tahtsime kindlamat võitu, aga tegime töö ära."

Arsenalil on üle pika aja pinge peal, sest suurepärases hoos Manchester City on jõudsalt vahet vähendanud ning jätkas laupäeval võidukalt, kui teenis koduses karikasarjas poolfinaalis Southamptoni üle 2:1 võidu. Teine finalist selgub pühapäeval, kui kohtuvad Chelsea ja Leeds United.

City pole Premier League'is kaotanud alates 17. jaanuarist ning eelmise nädala 2:1 võit Arsenali üle andis neile tiitliheitluses suure võimaluse. City alistas seejärel veel Burnley ning kustutas sellega Arsenali edu, kerkides väravate vahe toel ka esikohale. Laupäevase võidu järel on Arsenal kogunud 73 punkti ja läks taas esimeseks. City on 70 punktiga teine, aga on mänginud ühe mängu vähem. City jätkab kõrgliigas alles 4. mail ning Arsenal kohtub enne seda veel 35. mänguvoorus Fulhamiga ehk saab võimaluse kuue punktiga juhtima minna, aga City on selleks ajaks pidanud kaks kohtumist vähem.

Kui nad peaksid hooaja lõpus punktidega viiki jääma, otsustab võitja väravate vahe. Arsenal on löönud ühe enama mänguga ühe värava rohkem ehk ka selles arvestuses läheb asi pingeliseks.

Otsustav 38. mänguvoor peetakse 24. mail.

Teised tulemused:
Fulham - Aston Villa 1:0
Wolverhampton - Tottenham 0:1
West Ham - Everton 2:1
Liverpool - Crystal Palace 3:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Galerii: Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

25.04

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

25.04

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

25.04

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

25.04

Viis väravat löönud Forest saab veidi kergemalt hingata

sport.err.ee uudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

09:40

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

08:32

Eesti purjetajad jõudsid Prantsusmaa GP-etapil esikümnesse

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

ETV spordisaade, 25. aprill

25.04

Saalihokipealinn Jõgeva: saame Lätis tugevaid mänge, aga neid võiks olla rohkem

25.04

Parras: hoki ja uisutamine ei saa lapsi trenni võtta, sest jääaega pole

25.04

Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

25.04

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu Uuendatud

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

loetumad

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

25.04

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

25.04

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

