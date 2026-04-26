Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

Viimased kaks kohtumist kaotanud ja sel nädalal esimest korda oktoobrist alates liigatabelis teiseks langenud Arsenal võõrustas Newcastle'it ning läks Eberechi Eze üheksanda minuti tabamusest juhtima. Pärast seda kulges mäng aga äärmiselt rabedalt, kuid tiitlinõudleja realiseeris 1:0 võidu.

"Võime sellega rahule jääda. Võtame mängu kaupa ja see oli oluline võit, tegime töö ära," ütles peatreener Mikel Arteta. "Tahtsime kindlamat võitu, aga tegime töö ära."

Arsenalil on üle pika aja pinge peal, sest suurepärases hoos Manchester City on jõudsalt vahet vähendanud ning jätkas laupäeval võidukalt, kui teenis koduses karikasarjas poolfinaalis Southamptoni üle 2:1 võidu. Teine finalist selgub pühapäeval, kui kohtuvad Chelsea ja Leeds United.

City pole Premier League'is kaotanud alates 17. jaanuarist ning eelmise nädala 2:1 võit Arsenali üle andis neile tiitliheitluses suure võimaluse. City alistas seejärel veel Burnley ning kustutas sellega Arsenali edu, kerkides väravate vahe toel ka esikohale. Laupäevase võidu järel on Arsenal kogunud 73 punkti ja läks taas esimeseks. City on 70 punktiga teine, aga on mänginud ühe mängu vähem. City jätkab kõrgliigas alles 4. mail ning Arsenal kohtub enne seda veel 35. mänguvoorus Fulhamiga ehk saab võimaluse kuue punktiga juhtima minna, aga City on selleks ajaks pidanud kaks kohtumist vähem.

Kui nad peaksid hooaja lõpus punktidega viiki jääma, otsustab võitja väravate vahe. Arsenal on löönud ühe enama mänguga ühe värava rohkem ehk ka selles arvestuses läheb asi pingeliseks.

Otsustav 38. mänguvoor peetakse 24. mail.

Teised tulemused:

Fulham - Aston Villa 1:0

Wolverhampton - Tottenham 0:1

West Ham - Everton 2:1

Liverpool - Crystal Palace 3:1