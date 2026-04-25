Anis jõudis vehklemise U-23 EM-il kaheksa parema sekka

Dinara Anis
Itaalias Cagliaris toimuvatel U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel läks Eesti epeevehklejatest kõige paremini Dinara Anisel, kes jõudis veerandfinaali.

Anis alistas põhiturniiri avaringis leedulanna Lurde Grabovskyte 15:7 ja sai siis järgmises ringis 15:13 võidu tugeva Türgi vehkleja Aleyna Ertürki üle.

Kaheksandikfinaalis oli Anis 15:9 üle sakslannast Alexandra Zittelist, aga veerandfinaalis tuli vastaseks Emma Sont, mullune juunioride EM-hõbe ja tunamullune U-23 EM-i pronks. Rumeenlanna läks juhtima 7:1 ja teenis lõpuks 13:7 võidu.

Põhitabelis teenis ühe võidu Julia Trynova, kes alistas avaringis 14:10 portugallanna Maria Alvimi. Teises ringis tuli aga tunnistada prantslanna Julia Caroni 15:13 paremust. Maria Embrich piirdus ühe matšiga, kui jäi 4:15 alla Poola vehklemistähele, Pariisi olümpial naiskonnaga pronksi võitnud Alicja Klasikule.

Alagrupiturniirist ei pääsenud edasi Kristiin Nilisk, kes sai kaks võitu; Anis ja Trynova teenisid alagrupis kolm ning Embrich neli võitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

