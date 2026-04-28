Eesti U-23 epeemeeskond võitis EM-il pronksmedali
Itaalias Cagliaris toimunud vehklemise U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti epeemeeskond viimasel päeval pronksmedali.
Põhiturniiri avaringis vaba olnud Eesti (Kasper Tafenau, Oliver Laasik, Valentin Altunin ja Erik Tobias) pidas siis kaks tasavägist matši, kui alistas esmalt 45:43 Hispaania ja seejärel sama skooriga Saksamaa.
Poolfinaalis tuli tunnistada Iisraeli 45:39 paremust, aga pronksimatšis olid Eesti noormehed 45:42 üle Poolast, kes jäid oma poolfinaalis võõrustajatele alla 31:45.
Medalitele vehklesid esmaspäeval ka epeeneiud (Julia Trynova, Dinara Anis, Maria Embrich, Kristiin Nilisk), kes alistasid kõigepealt Hispaania 33:32 ja Ukraina 45:40, aga kaotasid poolfinaalis Itaaliale 34:45 ja pronksimatšis Poolale 21:45.
Nii naiste kui meeste võistkondi juhendas Cagliaris Helen Nelis-Naukas.
