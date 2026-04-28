Eesti U-23 epeemeeskond võitis EM-il pronksmedali

Põhiturniiri avaringis vaba olnud Eesti (Kasper Tafenau, Oliver Laasik, Valentin Altunin ja Erik Tobias) pidas siis kaks tasavägist matši, kui alistas esmalt 45:43 Hispaania ja seejärel sama skooriga Saksamaa.

Poolfinaalis tuli tunnistada Iisraeli 45:39 paremust, aga pronksimatšis olid Eesti noormehed 45:42 üle Poolast, kes jäid oma poolfinaalis võõrustajatele alla 31:45.

Medalitele vehklesid esmaspäeval ka epeeneiud (Julia Trynova, Dinara Anis, Maria Embrich, Kristiin Nilisk), kes alistasid kõigepealt Hispaania 33:32 ja Ukraina 45:40, aga kaotasid poolfinaalis Itaaliale 34:45 ja pronksimatšis Poolale 21:45.

Nii naiste kui meeste võistkondi juhendas Cagliaris Helen Nelis-Naukas.