Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

Harry Kane koos tiimikaaslastega fänne tänamas Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/osnapix/Marcus Hirnschal
Saksamaa meistritiitli juba kindlustanud Müncheni Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel ka Saksamaa karikavõistlustel finaali.

Poolfinaalis alistas Bayern 2:0 Leverkuseni Bayeri. Esimese värava lõi 22. minutil Harry Kane, lõppseisu vormistas kolmandal üleminutil Luis Diaz.

Teise finalisti selgitavad tiitlikaitsja Stuttgart ja Freiburg. Saksamaa karikafinaal peetakse 23. mail.

Bayern jõudis finaali 25. korda ja varasemast on ette näidata 20 karikavõitu. Viimati jõuti finaali – ja saadi ka võit – 2020. aastal.

Bayern jahib endiselt ka Meistrite liigas konkurentsis, poolfinaalis lähevad nad vastamisi Pariisi Saint-Germainiga.

Toimetaja: Maarja Värv

