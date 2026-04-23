Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

Eesti keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas tegi täismängu ja sai kollase kaardi, kui tema koduklubi Halmstad viigistas Rootsi kõrgliigas võõrsil mulluse hõbedameeskonna Hammarbyga 1:1.

Soomlane Otso Liimatta viis Halmstadi avapoolajal juhtima, Frank Adjei võrdsustas seisu 58. minutil. Tõugjas nägi kollast kaarti 67. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Nelja vooruga on Halmstad saanud kaks viiki ja kaks kaotust. Tõugjas on mänginud kõikides kohtumistes 90 minutit.

Aleksandr Lohmatov kuulus põhikoosseisu ja mängis 86 minutit, kui tema leivaisa Pohronie tegi Slovakkia esiliigas Banska Bystricaga 0:0 viigi. Pohronie paikneb 26 vooru järel kaheksandal tabelireal.

Hüppeliigese sisekülje stressimurru tõttu vigastuspausil viibiv Maksim Paskotši puudus koosseisust, kui tema koduklubi Gent tegi Belgia kõrgliigas tiitlikaitsja ja liidri Saint-Gilloise'i Unioniga 0:0 viigi.

