Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis avati Georg Lurichi 150. sünniaastapäeva puhul näitus "Georg Lurich 150", mis tutvustab Eesti esimese spordisangari ja maailmavallutaja kirevat eluteed läbi ainulaadsete fotopostkaartide.

Väljapanekul saavad külastajad tutvuda 150 ülesvõttega, milles peegelduvad Lurichi elutee säravaimad aastad. Esimesed jäädvustused spordisangarist on päris karjääri algusest, enne tema 20. eluaastat, kuid näha saab ka pildimaterjali tema viimasest eluaastast. Paljud fotod on kordustrükina ilmunud eri aegadel erinevates kohtades.

Näitusel eksponeeritud pildimaterjalist joonistub hästi välja Lurichi kuulumine maailma tippseltskonda ja seda mitte ainult spordis. Turniiridel tehtud fotodel saab näha legendi ka koos teiste nimekate maadlejatega, demonstreerides nende abil erinevaid maadlusvõtteid, poose ja asendeid. Lisaks nendele tavakohastele ülesvõtetele leidub küllalt ka ülikonnas tehtud portreepilte, mis rõhutavad tema kuulumist Eesti ühiskonna kultuurieliiti ja toetavad arusaama, et tegemist oli omas ajas ülemaailmselt kõige paremini tuntud eestlasega.

"Tänapäeva mõistes oli Georg Lurich mõjuisik, suunaandja ja elustiilikujundaja, kes tegutses ühtaegu nii atleedi, treeneri, artisti, mänedžeri, spordivisionääri kui ka kehakultuuri edendajana. Suur osa tema tegevusest moodsa spordi valdkonnas Eestis oli omast ajast ees," ütles spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons

Ta lisas, et kuigi meil oli palju sajandivahetusel ilma teinud jõumehi, siis Lurich jäi oma rollidega ainulaadseks.

Näitust "Georg Lurich 150" saab külastada kuni selle aasta sügiseni Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis (Rüütli 15). Ühtlasi pakub Baltimaade suurim ja üks Euroopa kaasaegseimaid spordimuuseume võimalust panna end proovile erinevatel spordialadel ning tutvuda seeläbi Eesti spordiajalooga. Sissepääs muuseumipileti või muuseumikaardiga.