Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

Eesti korvpallikohtunik Mihkel Männiste on määratud teenindama FIBA Euroopa karikasarja finaalseeria esimest mängu, milles lähevad vastamisi Kreeka klubi PAOK ja Hispaania klubi Bilbao.

Männiste sõnul on finaalmängule määramine suur tunnustus ja loomulik osa kohtuniku hooajapikkusest tööst. "Loomulikult on see suur au saada määratud hooaja kõige tähtsamas faasi ja eriti veel meeste klubisarja finaalmängule. Selliste määramiste nimel tehakse tööd terve hooaja vältel ning koht finaalis teenitakse välja just stabiilsete esituste põhjal," vahendab Basket.ee kohtuniku sõnu.

Tema sõnul ei erine ettevalmistus finaalmänguks sisuliselt teistest rahvusvahelistest kohtumistest, kuid nõuab maksimaalset keskendumist ja põhjalikkust. "Kohtunike kolmikuga töötame läbi mõlema võistkonna varasemad mängud, teeme märkmeid ning valmistame ette videoklippe, mida mängupäeva koosolekul ühiselt analüüsime. Selle põhjal paneme paika plaani ning viime ennast mänguks maksimaalselt valmis," selgitas Männiste.

"Samuti tuleb ennast mentaalselt ette valmistada surveks, mida Kreeka saalides, nii-öelda "karukoopas", tekitavad kohalikud ultrafännid nii vastastele kui ka kohtunikele."

Kohtunike brigaadi kuuluvad lisaks Männistele Bulgaaria kohtunik Martin Horozov ning vanemkohtunikuna juhib mängu Läti kohtunik Martins Kozlovskis.

Euroopa karikasarjas osales tänavu kolm Eesti klubi, Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks&Moorits mängisid alagrupifaasis, kust kummalgi seekord edasi pääseda ei õnnestunud. Transcom Pärnu jäi pidama kvalifikatsioonis. Lisaks mängis Europe Cupis mitu Eesti koondislast, Sander Raieste ja Murcia jõudsid poolfinaali, kus tuli kahe mängu kokkuvõttes PAOK-i paremust tunnistada.