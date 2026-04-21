Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

Eelmisel nädalal Eesti vehklemisliidu uueks presidendiks valitud endise riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul vajab organisatsiooni põhikiri kaasajastamist, et vältida konflikte ja arusaamatusi. Ühtlasi andis Perling mõista, et erakorralisel Eesti Olümpiakomitee üldkogul toetab vehklemisliit Kersti Kaljulaidi.

Eelmise aasta novembris Eesti vehklemisliidu uueks juhiks saanud Alar Eiche aeg alaliidu presidendina möödus tormiliselt ning ta astus ametist tagasi märtsi keskel. Eelmisel nädalal toimunud vehklemisliidu üldkogul andis Perlingule hääle kõik 12 klubi, tema kandidatuuri esitas aprilli alguses Eesti epeenaiskonna peatreener Nikolai Novosjolov.

"Väike riik vajab kangelasi. Sport on see, mis meile neid kangelasi annab. Vastuseks juhatuse koosolekule: nägin, et ühisosa on olemas. Olen tänulik kõigile spordiklubidele, kes oma häälega ütlesid, et tule, proovime koos," kommenteeris Perling teisipäeval ETV spordisaates.

Perlingu sõnul vajab vehklemisliidu vananenud põhikiri kaasajastamist. "Sellest võivad tuleneda ka konfliktid ja arusaamatused. Kindlasti tuleb kodu korda teha, lihtsad süsteemid, et vehklejad saaks vehelda ja võistelda ning et nad ei peaks tegelema lennupiletite ja kindlustusega. Siis ka suur pilt - vehklemise atraktiivsus, et ühelt poolt oleks tippsportlastel tugi alaliidu poolt, et treenerid ja spordiklubid tunneks, et alaliit on loonud keskkonna, mis toetaks noorte kangelaste teket ning et ühiskonnale oleks laiemalt saadetud sõnum, et vehklemine on atraktiivne spordiala, kuhu oma laps panna," loetles Perling.

Vehklejaid on aastate jooksul ehk rohkemgi kui mõnd teist alaliitu saatnud erinevad isiksustevahelised kokkupõrked. "Inimesed on igas organisatsioonis inimesed," tõdes Perling. "Mitte keegi meist ju ei arva, et seal, kus on tippsportlased või ükskõik mis teise valdkonna tipud, tulevad tulemused kergelt. Ei tule. Seal on pingutus, nõudlikkus, isiksused. Süsteemi ülesanne on sellega kohaneda."

Perling tuli Eesti vehklejatele appi olukorras, kus tema graafik on niigi tihe ning endine peaprokurör tunnistas isegi, et see on valus teema. "Kui ma "jah" ütlesin, sain aru, mida ma teen. Kui võtsin selle rolli vastu, annan endast parima. Ma usun, et ma ei ole üksi. Juba esimene juhatuse koosolek ning esimesed kohtumised klubidega näitavad, et siia ümber tekib meeskond ja meeskonnaga jõuab märksa rohkem," tõdes ta.

Teisipäeval oli ETV saates "Impulss" teemaks olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamine. Perling pidi kohe oma stuudiointervjuu alguses vastama küsimusele, kas vehklemisliit toetab Kaljulaidi või mitte.

"Arutasime, küllap arutame vehklejate keskel seda veel, aga ühtne oli arusaam, et kerge on umbusaldada, kerge on öelda, et nii ei saa. Kriitikaks on ju kohati ka põhjust, aga eks see on igas eluvaldkonnas nii, et lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada. Võtsin juhatusest kaasa selle, et on, mida arutada; on, millega mitte nõustuda, aga pigem tahame edasi minna ja tulevikule keskenduda;" sõnas alaliidu president.

Toimetaja: Anders Nõmm

