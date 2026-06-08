Vehklemisliidu uueks peasekretäriks saab Laura Rogenbaum

Rogenbaum on eelnevalt töötanud projektijuhina Eesti võrkpalliliidus, Anname Au heategevuskampaanias ning Eesti paralümpiakomitee spordidirektorina, viimaseks ametikohaks oli Euroopa Võrkpalliliit (CEV). Värskel peasekretäril on rekreatsioonikorralduse magistriharidus Tallinna Ülikoolist.

"Olen ülimalt rahul, et meie meeskonnaga liitub Laura - inimene, kellel on mitmekülgne kogemus spordivaldkonnast ja kellest saab vääriline koostööpartner meie praegustele ja tulevastele olümpiavõitjatele, maailmameistritele ja Euroopa meistritele," sõnas alaliidu president Lavly Perling.

"Ootan põnevusega võimalust alustada Eesti vehklemisliidus uut etappi," kinnitas Rogenbaum. "Soovin panustada sellesse, et liidu töökorraldus ja süsteemid oleksid läbipaistvad ning toetaksid sportlasi, treenereid ja klubisid. Vehklemine on toonud meie riigile erakordseid saavutusi ning usun, et hästi toimiv organisatsioon peab võimaldama sportlastel keskenduda maksimaalselt treeningutele ja võistlemisele, mitte administratiivsetele küsimustele. Just sellise toetava keskkonna loomine on üks minu peamisi eesmärke," lisas uus peasekretär.