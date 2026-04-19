Bunker väljus kaotusseisust ja asus finaalseeriat juhtima

Kohtumise algus kuulus Narvale, kes haaras esimese veerandtunniga kolmeväravalise eduseisu. Täpsed olid Anton Komarov, Kristjan Kalamees ja Yurii Kidanov. Enne vaheajavilet suutis Bunker vahet vähendada, kui sihile jõudsid Keiber Josue Quevedo Reyer ja Anton Pfening, kuid pausile mindi külalismeeskonna üheväravalises eduseisus, vahendab Jalgpall.ee.

Teisel poolajal haaras initsiatiivi Bunker, kes jõudis kiiresti viigini ja seejärel ka juhtima: 31. minutiks oli kodumeeskonna edu kasvanud kolmeväravaliseks. Narva poolelt vormistas Kidanov kübaratriki, tuues oma meeskonna küll ühe tabamuse kaugusele, kuid kohtumise lõpp kuulus kindlalt Bunkerile, kes lisas viimase kuue minutiga veel viis tabamust.

Bunkeri resultatiivseim oli Denis Vnukov viie väravaga. Kaks tabamust lisas Eduardo Bruno Fernandes ning teisel poolajal jõudsid sihile ka Ervin Stüf ja väravavaht Mark Boskin.

Meistriliiga finaalseeria mängitakse kolme võiduni ja avakohtumise järel on eduseis Bunkeri käes. Seeria jätkub laupäeval, 25. aprillil Narvas.

Pronksmedalite nimel kohtuvad Saku Sporting ja Tallinna FC Qarabag. Kolmanda koha mäng peetakse 24. aprillil kell 19.45 Saku Gümnaasiumi spordikompleksis.