Tallinna FC Bunker Partner kaitses tiitlit

Meistrivõistluste hooaja kaotuseta läbinud Tallinna Bunker Partner alistas Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste finaalseeria viimases mängus Narva United FC 8:4 (6:2). Tallinna meeskond võitis seeria 3:0 ja kaitses tiitlit.

Seeria esimestes kohtumistes Narvat 11:5 ja 11:2 võitnud Tallinna FC Bunker Partner läks seeria kolmandat mängu koduväljakul 3:0 juhtima. Narva vähendas vahe kiiresti ühele väravale, kuid poolaja võitis Tallinna meeskond kindlalt 6:2.

Teisel poolajal löödi veel viis väravat ja mäng lõppes 9:4.

Tallinna FC Bunker Partner kaotas hooajal vaid ühe mängu, superkarikafinaalis jäädi 5. oktoobril 3:7 alla Tartu Ravens Futsalile. Seejärel võideti meistrivõistluste põhiturniiril 12 mängu ja tehti kaks viiki (Sillamäe/Jõhvi ja Narva meeskonnaga) ning play-off'is saadi viis võitu. Lisaks alistati kolm vastast karikavõistlustel, kus finaalis oldi parem Narva United FC meeskonnast 7:3.

Eelmisel hooajal sai FC Bunker Partner finaalis 3:0 (6:0, 5:4, 8:5) jagu Tartu Ravens Futsalist. Oma meistriliiga debüüthooajal sai FC Bunker Partner 2024. aasta kevadel hõbemedali, sest finaalis jäädi mängudega 0:3 (3:9, 2:3, 5:7) alla Sillamäe FC NPM Silmetile.