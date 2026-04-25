Galerii: Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste finaalseeriat juhib tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner 2:0. Meistritiitli võivad nad kindlustada juba järgmisel neljapäeval kodusaalis.

Seeria avakohtumise kodus 0:3 kaotusseisust 11:5 võitnud FC Bunker Partner alistas laupäeval Narvas peetud mängus vastased veelgi suurema skooriga – 11:2. Juba poolajavileks juhiti 10:0.

Võitjate väravad jagunesid kuue mehe vahel, kolme väravaga oli edukaim Ervin Stüf.

Üheksaväravaline vahe on ka läbi aegade suurim võit meistriliiga finaalseeriates. Avakohtumises oli püstitanud FC Bunker Partner juba esimese rekordi – ükski meeskond polnud varem finaalis vastastele kahekohalise arvu väravaid löönud.

Seeria kolmas mäng peetakse 30. aprillil Tallinnas. Kui narvalased suudavad selle võita, tuuakse seeria tagasi Narva, kus mängitakse vajaduse korral 5. mail.