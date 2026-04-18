X!

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

Foto: Külli Tedre
Ratsutamise koolisõidus selgitati laupäeval Eesti sisemeistrid. Seenioride klassis kaitses tiitlit Dina Ellermann oma olümpiahobusel Donna Anna.

Väärikas vanuses olümpiahobune Donna Anna võitis koolisõidu sisemeistrivõistlustel koos Dina Ellermanniga järjekordse meistritiitli, tõestades, et võistlusvaim on endine. Eelmisel aastal pensionile minema pidanud ratsu teeb väiksema koormusega ikkagi treeninguid edasi.

"Me tunneme üksteist juba 18 aastat. Tema teab mind ja mina tean teda, see on juba nagu hingesugulus. Ja ikkagi esimene olümpiahobune, siin ei ole midagi öelda. Ta on mulle kõike andnud ja ma olen lihtsalt nii tänulik talle," ütles Ellermann.

Põnevust pakkus veel Ellermanni uus ratsu Royal la Luz, kellest olümpiasportlane loodab kasvatada uue tšempioni. "Uus hobune on meie enda kasvatatud põnn, ta on alles üheksa-aastane," rääkis Ellermann. "Selles kategoorias, mis ta on, on ta ikka väga noor hobune. Tegelikult meil ei olnud veel plaanis temaga Grand Prix' starti tulla, me õpime alles neid asju. Samas mõtlesime, et kodusel võistlusel võiks ikka natuke proovida ja soojendus tuli meil hästi välja. See oli tema esimene GP üldse ja see, et me üle 60 protsendi saime, olen väga õnnelik."

Edasise hooaja plaanid Ellermanni jaoks on tegeleda noorte hobuste ja ka noorte ratsutajate treenimisega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

18.04

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

18.04

ETV spordisaade, 18. aprill

18.04

Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

18.04

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

