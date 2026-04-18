Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

Väärikas vanuses olümpiahobune Donna Anna võitis koolisõidu sisemeistrivõistlustel koos Dina Ellermanniga järjekordse meistritiitli, tõestades, et võistlusvaim on endine. Eelmisel aastal pensionile minema pidanud ratsu teeb väiksema koormusega ikkagi treeninguid edasi.

"Me tunneme üksteist juba 18 aastat. Tema teab mind ja mina tean teda, see on juba nagu hingesugulus. Ja ikkagi esimene olümpiahobune, siin ei ole midagi öelda. Ta on mulle kõike andnud ja ma olen lihtsalt nii tänulik talle," ütles Ellermann.

Põnevust pakkus veel Ellermanni uus ratsu Royal la Luz, kellest olümpiasportlane loodab kasvatada uue tšempioni. "Uus hobune on meie enda kasvatatud põnn, ta on alles üheksa-aastane," rääkis Ellermann. "Selles kategoorias, mis ta on, on ta ikka väga noor hobune. Tegelikult meil ei olnud veel plaanis temaga Grand Prix' starti tulla, me õpime alles neid asju. Samas mõtlesime, et kodusel võistlusel võiks ikka natuke proovida ja soojendus tuli meil hästi välja. See oli tema esimene GP üldse ja see, et me üle 60 protsendi saime, olen väga õnnelik."

Edasise hooaja plaanid Ellermanni jaoks on tegeleda noorte hobuste ja ka noorte ratsutajate treenimisega.