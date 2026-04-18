Järvejooksude juubelihooaja avaetapi võitsid Allase ja Bell

Järvejooksude sarja 25. hooaeg startis imeilusa kevadpäeva jooksuga ümber Paunküla veehoidla. Võistluse põhidistantsi võitis Olavi Allase, naiste seas oli kiireim Helen Bell.

Allase ajaks fikseeriti 10,5 km pikkusel põhidistantsil 33.18, teise koha pälvis Kenny Kivikas, jäädse jäädes võitjast maha 33 sekundiga (33.51). Kolmandana lõpetas Mark Abner, tema tulemuseks 34.22, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli ülekaalukalt kiireim Helen Bell, kellele märgiti tulemuseks 38.53. Teise koha sai ajaga 42.32 Kirte Sarevet, kaotades võitjale 3 minuti ja 39 sekundiga. Talle järgnes kolmandana Bret Schär (42.56).

1,5 km pikkusel noortejooksul oli kiireim Hendrik Koolmeister (5.50). Teise koha võttis Henrik Tammiste (5.55) ning kolmanda Andres Põder, tulemuseks 6.18. Naistest võitis sel distantsil Tuuli Danilov, lõpetades ajaga 6.22. Esikolmikusse mahtusid veel Kristin Kaldre (6.26) ja Johanna Kangert (6.30).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 426 osavõtjat.