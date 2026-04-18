Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

Väravateta lõppenud avapoolaja järel läks Levadia duubelmeeskond Rasmus Kala jalast rikošeti võtnud ja oma võrgus maandunud löögist ning Aleksander Švedovski tabamusest 78. minutiks 2:0 juhtima.

Kodumeeskond Welco suutis viimase kümne minutiga aga kolm punkti Tartusse jätta: Kenlou Laasner vähendas 83. minutil kaotusseisu minimaalseks, Mark William Mugra tõi teisel lisaminutil tabloole viigi ning matši viiendal üleminutil tõi Welcole võidu kaitseliinist rünnakule suunatud Kala.

Welco on esiliigas võitnud kõik kuus mängu väravate vahega 25:6. Neile järgnevad Flora ja Nõmme Unitedi duubelmeeskonnad vastavalt 12 ja 10 punktiga, kümme silma on kogunud ka Welco otsene rivaal Viimsi.