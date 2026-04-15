Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

Iluuisutamine
Mihhail Selevko, Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja tänavuselt EM-ilt naastes Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Iluuisutamine

Oma senise juhendaja Irina Kononovaga koostöö lõpetanud iluuisutaja Mihhail Selevko hakkab harjutama kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkina treeneri Svetlana Varnavskaja näpunäidete järgi.

23-aastane Mihhail Selevko teatas teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et teeb karjääris suure muudatuse, kirjutab Delfi.

"Olen otsustanud alustada oma karjääris uut peatükki ja jätkata uue treenerite meeskonnaga. See ei olnud lihtne otsus ja sellele eelnes pikk vaagimine," sõnas Selevko.

"Olen selle tiimiga terve oma elu uisutanud ning ma olen nende aastate, toetuse ja pühendumise eest oma treeneritele väga tänulik. Nüüd ootan aga põnevusega, mida tulevikul mulle pakkuda on," lisas neljal korral Eesti meistriks tulnud Selevko.

Mihhail Selevko uus treener Varnavskaja ütles Delfile, et ei soovi hetkel Selevkoga alustatud koostööd kommenteerida.

Tänavusel Sheffieldi EM-il sai Mihhail Selevko oma venna Aleksandri järel kuuenda koha, kusjuures lühikava järel hoidis ta kolmandat positsiooni.

Toimetaja: Maarja Värv

videod

sport.err.ee uudised

20:07

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo