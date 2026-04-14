X!

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

Iluuisuvõistlus Tallinn Trophy. Mihhail Selevko ja Irina Kononova Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutaja Mihhail Selevko teatas, et lõpetab koostöö senise treeneri Irina Kononovaga ning jätkab uute treenerite juhendamisel.

Selevko vendadest noorem, 23-aastane Mihhail tegi teisipäeval ühismeediasse postituse, milles teatas, et vahetab treenerit.

"See ei olnud lihtne otsus ja tegin selle pärast pikka vaagimist. Olen selle tiimiga terve oma elu uisutanud, olen kõikide nende aastate ja toetuse eest tänulik," kirjutas Selevko. "Hindan kõike, mida teiega töötades õppinud olen."

"Nüüd algab mu karjääris uus peatükk, ootan põnevusega, mida tulevik mulle pakub," lisas neljakordne Eesti meister.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

20:06

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

