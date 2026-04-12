X!

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

Eesti koondise äärekaitsja Michael Schjönning-Larsen ja tema koduklubi Kilmarnock mängisid Šotimaa kõrgliiga 33. voorus Dundee FC-ga 2:2 viiki.

Eestlase tööandja alustas kohtumist hästi, sest juhtohjad haarati juba 14. minutil. Küll aga ei saadud eduseisu kaua nautida, sest kümne minuti möödudes näitasid ka vastased hambaid. Seejärel ütles oma sõna sekka eestlane, kes 33. minutil karistusala joone tagant palli alumisse nurka virutas ja Kilmarnocki juhtima viis, vahendab Soccernet.

Larsen pidi väljakult 72. minutil vigastuse tõttu lahkuma ning üheksa minuti möödudes suutsid vastased viigistada. 90+13. minutil sai Dundee ka penaltipunktilt võimaluse, ent eestlase klubi õnneks läks see mööda. 

Kui peetud on 33 mängu, paikneb Kilmarnock jätkuvalt eelviimasel kohal. 12. kohal paikneva Alex Matthias Tamme koduklubi Livingstoni ees on Larseni satsil 12 punkti suurune edu. Tamm mängupäeva koosseisu ei kuulunud, kui tema tööandja tunnistas Dundee Unitedi 3:2 paremust. 

Toimetaja: Henrik Laever

