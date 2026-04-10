"Spordipühapäev": kuidas Eesti üliõpilasspordi potentsiaali realiseerida?

Eesti korvpalli meistriliiga poolfinaal: TalTech/ALEXELA - Tartu Ülikool Maks&Moorits
Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Vikerraadio traditsiooniline spordisaade "Spordipühapäev" võtab sel nädalal luubi alla rahvarohke hokifinaali Ida-Virumaal, Horvaatia MM-ralli ning Eesti üliõpilasspordi.

Haaravate pallimänguseeriate kõrval on Eesti spordimaastikul publiku areenile toonud ka meistrivõistluste finaal jäähokis. Kuivõrd erakordseks pidada Ida-Virumaal mitmetesse tuhandetesse ulatuvat spordipublikut?

Autoralli maailmameistrivõistlused jätkuvad Horvaatias. Rallijutte räägime Eestis baseeruva RedGrey meeskonna pealiku Juss Rodeniga.

Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Hendrik Voll tõdeb, et üliõpilasspordi potentsiaal on Eestis kasutamata. Siin peitub TalTechi prorektori Volli hinnangul meie spordi suur võimalus. Esimesed sammud olukorra muutmisel on praeguseks tehtud.

"Spordipühapäev" algab Vikerraadios pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Ivar Lepik.

