Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

Katowice avapoolajal haaratud 2:0 edu sulas teise poolaja alguses kiiresti, sest Rakow jõudis 47. ja 49. minuti väravatest 2:2 viigini. Kuusk alustas kohtumist pingilt, aga sekkus 56. minutil vahetusest, sest keskkaitsja Lukas Klemenz ei saanud vigastuse tõttu jätkata, kirjutab Soccernet.ee.

Kuusk mängis kümmekond minutit hiljem oma karistusalas palli käega ja peakohtunik määras Rakowi kasuks penalti. Katowice väravavaht Dawid Kudla küll tõrjus penalti, aga sellele järgnenud olukorras sai Rakow palli siiski väravasse. 2:3 kaotusseisu jäänud Katowice asus jahtima viigiväravat ja jõudis selleni 90+4. minutil. Lisaajal haaras Rakow 112. minuti tabamusest uuesti juhtohjad, aga Katowice lõi neli minutit hiljem lõppseisuks 4:4.

Seega selgus edasipääseja penaltiseerias, kus kerkis kangelaseks Rakowi väravavaht Oliwier Zych, kes tõrjus Katowice kolmanda ja neljanda löögi. Kuusk penaltiseerias ei osalenud. Rakow kohtub 2. mail Varssavis toimuvas finaalis Zabrze Gornikuga, kes alistas poolfinaalis 1:0 tugevuselt neljandas liigas mängiva Bydgoszczi Zawisza.