Noored Eesti purjetajad näitasid Itaalias head taset

Elari Teras
Eesti noorpurjetaja Elari Teras teenis Itaalias Riva del Gardas toimunud maailma suurimal ühe paadiklassi purjetamisvõistlusel Lake Garda Meeting Optimist 21. koha.

Haapsalu Jahtklubi sportlane Teras sai sõitudes muu hulgas neli esikümnekohta. Mullu oli ta samal võistlusel kokkuvõttes 111. ehk kokkuvõttes paranes koht 90 võrra.

"Võistlusolud olid kohati väga keerulised, sest tuul oli tugev, aga samas mulle sellised tingimused pigem sobivad," lausus Teras. "Meeldis tunne, kui sain aru, et olen maailma tippsõitjatega sama kiire ja mõnes kohas isegi kiirem ning see tekitas hasarti. Garda on kindlasti minu lemmik koht purjetamiseks."

"Enne võistlust seadsin eesmärgiks pääseda 30 parima hulka, aga tegelikult õnnestus veel paremini kui lootsin, tänu headele startidele ja stabiilsusele. Saavutatud tulemusega olen väga rahul."

Rohke osalejaskonna tõttu ka Guinnessi rekordite raamatusse kantud regatil tegi tänavu kaasa enam kui 800 noort purjetajat 40 riigist.

William Liiv Autor/allikas: Erakogu

Samal Garda järvel toimusid ka ILCA 4 ja 6 klasside võistlused. Eestlastest oli parim ILCA 4 klassi sportlane William Liiv, kes teenis 152 osaleja seas 12. koha. Ühel võistlussõidul teenis ta kolmanda koha ja oli veel kolmel viie seas.

"Võistlus läks väga hästi - sain hea tulemuse ja sõitsin üpris stabiilselt võrreldes eelmise aastaga," sõnas mullu 17. koha teeninud Liiv.

"Tingimused olid tugev tuul ja hea laine ning minu jaoks olid võtmekohad start ja tagantuul. Finaalis tuli vaiksem ja keerutav tuul, aga õnneks ei langenud ma kohtadega tagasi. Kokkuvõttes väga hea võistlus - nüüd edasi Euroopa meistrivõistlustele Hispaanias."

ILCA võistlustel tegi kaasa üle 300 sportlase.

Toimetaja: Siim Boikov

15:45

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

15:05

Noored Eesti purjetajad näitasid Itaalias head taset

14:44

Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

13:58

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:32

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

13:00

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

12:18

Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

11:35

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

11:16

Paar viiki pole kahandanud tiitlimatši suunas liikuva Sindarovi üldedu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

07.04

Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

07.04

Bayern naaseb Madridist võiduga

07.04

Rally Estonia testikatse toimub reedel

07.04

Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

06.04

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

07.04

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

07.04

Flora kehv seeria sai viimaks läbi

09:10

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

07.04

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

