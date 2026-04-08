Noored Eesti purjetajad näitasid Itaalias head taset

Haapsalu Jahtklubi sportlane Teras sai sõitudes muu hulgas neli esikümnekohta. Mullu oli ta samal võistlusel kokkuvõttes 111. ehk kokkuvõttes paranes koht 90 võrra.

"Võistlusolud olid kohati väga keerulised, sest tuul oli tugev, aga samas mulle sellised tingimused pigem sobivad," lausus Teras. "Meeldis tunne, kui sain aru, et olen maailma tippsõitjatega sama kiire ja mõnes kohas isegi kiirem ning see tekitas hasarti. Garda on kindlasti minu lemmik koht purjetamiseks."

"Enne võistlust seadsin eesmärgiks pääseda 30 parima hulka, aga tegelikult õnnestus veel paremini kui lootsin, tänu headele startidele ja stabiilsusele. Saavutatud tulemusega olen väga rahul."

Rohke osalejaskonna tõttu ka Guinnessi rekordite raamatusse kantud regatil tegi tänavu kaasa enam kui 800 noort purjetajat 40 riigist.

Samal Garda järvel toimusid ka ILCA 4 ja 6 klasside võistlused. Eestlastest oli parim ILCA 4 klassi sportlane William Liiv, kes teenis 152 osaleja seas 12. koha. Ühel võistlussõidul teenis ta kolmanda koha ja oli veel kolmel viie seas.

"Võistlus läks väga hästi - sain hea tulemuse ja sõitsin üpris stabiilselt võrreldes eelmise aastaga," sõnas mullu 17. koha teeninud Liiv.

"Tingimused olid tugev tuul ja hea laine ning minu jaoks olid võtmekohad start ja tagantuul. Finaalis tuli vaiksem ja keerutav tuul, aga õnneks ei langenud ma kohtadega tagasi. Kokkuvõttes väga hea võistlus - nüüd edasi Euroopa meistrivõistlustele Hispaanias."

ILCA võistlustel tegi kaasa üle 300 sportlase.