Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

Esmaspäeval 6. aprillil sõideti Heerde krossirajal Hollandi motokrossi meistrivõistluse (Dutch Masters) avaetapp. 85cc klassis tegi suurepärase võistluspäeva Gregor Lootus, kes teenis etapi kokkuvõttes teise koha. MX1 klassis oli Erki Kahro 24.

85cc klassis oli kokku 54 võistlejat ja läbi ajasõitude tagasid 40 kiiremat pääsu kahte põhisõitu. Võistlejad jaotati ajasõitudeks kahte gruppi ja esimeses grupis sõitis Johann Hansman 15. ja Kristofer Valk 16. ringiaja. Teises grupis oli heas hoos Gregor Lootus, kes sõitis välja neljanda ringiaja. Ka Theo Kolts mahtus esikümnesse, talle kuulus grupi kaheksas aeg, vahendab Msport.ee.

Lootus võttis esimeses võistlussõidu avaringil sisse neljanda koha. Sõidu keskel võitles ta ennast juba kolmandaks, kuid mõned ringid enne lõppu möödus hollandlane Kash van Hammond ja Lootus lõpetas neljandana. Valk oli finišis 15., Kolts 17. ja Hansman 24. Sõidu võitis norralane Iver Emilsen, teine oli lätlane Rainers Grasis ja kolmas van Hammond.

Teist sõitu alustas taas suurepäraselt Lootus, kes sõitu juhtima asus. Lootus liikus pool võistlusmaast esikohal, seejärel pääses temast mööda sakslane Luca Nierychlo, kes suutiski teistel eest ära sõita ja võttis esikoha. Lootus hoidis teised konkurendid lõpuni enda seljataga ja tuli finišisse teisena. Kolmandana lõpetas sõidu van Hammond. Kolts oli 19., Valk 20. ja Hansman 21.

Etapi kokkuvõttes teenisid neli esimest poissi võrdselt 40 punkti. Tänu teise sõidu paremule tuli etapivõitjaks Nierychlo, teise koha teenis Lootus ja kolmanda koha van Hammond. Grasis pidi leppima neljanda kohaga. Valk tuli seitsme punktiga 17-ndaks, Kolts kuue punktiga 19-ndaks ja Hansman kahe punktiga 25-ndaks.

MX1 klassis oli 37 võistleja hulgas võistlustules Erki Kahro. Ajasõidus teenis Kahro 21. koha. Kiireim oli Jeffrey Herlings (Holland), teise aja sõitis välja Kay de Wolf (Holland) ja kolmanda aja Alberto Forato (Itaalia).

Esimest sõitu alustas Kahro kolmandas kümnes. Enamuse sõidust üritas ta jõuda 20 sisse ja tänu headele viimastele ringidele õnnestuski 20. kohal lõpetada. Sõidu võitis Herlings, teine oli de Wolf ja kolmas Romain Febvre (Prantsusmaa).

Teist sõitu alustas Kahro parema stardiga ja oli sõidu alguses 15. koha piirimail. Sõidu jooksul hakkas ta aga tahapoole langema ja lõpetas 22. kohal. Esikoha võttis taas Herlings, teine oli Febvre ja kolmas Forato.

Etapi kokkuvõttes tuli Kahro kahe punktiga 24. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 42 punktiga Febvre ja kolmas 40 punktiga de Wolf.