Eesti epeenaiskond kaotas MK-etapi veerandfinaalis olümpiavõitjatele

Avaringis vaba olnud Eesti (Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Irina Embrich) läks seejärel kokku neutraalse lipu all võistlevate venelannadega. Embrich võitis kolmanda minimatši 4:1 ja kokkuvõttes 9:6 edu haaranud Eesti seda enam käest ei andnud. Lehise teise minimatši järel juhtis Eesti juba 20:12 ning sai lõpuks 37:30 võidu.

Veerandfinaalis tuli vastaseks Itaalia, kes saatis rajale Pariisi olümpiavõitjateks kroonitud Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo ning Giulia Rizzi. Eestlannadel õnnestus võita kaks minimatši ning jäi kiirelt 3:9 kaotusseisu, millest ei suudetud välja tulla. Itaalia teenis 37:28 võidu.

Poolfinaalis pidi Itaalia aga tunnistama Lõuna-Korea 45:40 paremust. Astana MK-etapi finaalis kohtuvad korealannad USA-ga, kes oli oma poolfinaalis 37:28 üle Prantsusmaast.