Eesti epeenaiskond kaotas MK-etapi veerandfinaalis olümpiavõitjatele

Vehklemine
Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Kasahstanis Almatas toimuval epeevehklemise MK-etapil pidi Eesti naiskond veerandfinaalis tunnistama olümpiavõitjatest itaallannade paremust.

Avaringis vaba olnud Eesti (Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Irina Embrich) läks seejärel kokku neutraalse lipu all võistlevate venelannadega. Embrich võitis kolmanda minimatši 4:1 ja kokkuvõttes 9:6 edu haaranud Eesti seda enam käest ei andnud. Lehise teise minimatši järel juhtis Eesti juba 20:12 ning sai lõpuks 37:30 võidu.

Veerandfinaalis tuli vastaseks Itaalia, kes saatis rajale Pariisi olümpiavõitjateks kroonitud Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo ning Giulia Rizzi. Eestlannadel õnnestus võita kaks minimatši ning jäi kiirelt 3:9 kaotusseisu, millest ei suudetud välja tulla. Itaalia teenis 37:28 võidu.

Poolfinaalis pidi Itaalia aga tunnistama Lõuna-Korea 45:40 paremust. Astana MK-etapi finaalis kohtuvad korealannad USA-ga, kes oli oma poolfinaalis 37:28 üle Prantsusmaast.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo