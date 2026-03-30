Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

Laupäeval, 28. märtsil suri 89 aasta vanuselt teenekas jääpurjetaja ja purjetaja Vello Jürjo.

Jääpurjetamise DN klassis teenis ta 1973. aasta Euroopa meistrivõistlustel pronksi. Monotüüp XV klassis tuli 1997., 1998., 2004. ja 2011. aastal Euroopa meistriks ja võitis aastate jooksul veel kaks hõbedat ja neli pronksi. Lisaks on tal erinevates paadiklassides meistritiitleid ja medaleid nii NSV Liidu kui ka Eesti meistrivõistlustelt.

1980. aastal osales Jürjo olümpiaregati jahtide ettevalmistamises. Ta on töötanud ka jahiehitaja ja treenerina. 2011. aastal valiti Jürjo Hiiumaa aasta meessportlaseks.

"Vello oli mees, kelle elu oli lahutamatult seotud tuule, jää ja merega. Ta ei olnud lihtsalt sportlane – ta oli looja, ehitaja ja õpetaja, kes pühendas oma elu purjetamisele ja jääpurjetamise arengule," kirjutas Jahtklubi Dago järelehüüdes.

"Tema käte all valmisid kümned jääpurjekad ning tema teadmised ja kirg kandsid edasi terve põlvkonna purjetajaid. Tema sportlaskarjäär oli erakordselt pikk ja tulemuslik ning tema nimi on jäädvustatud Eesti ja rahvusvahelise purjetamise ajalukku."

"Aga ennekõike jääb Vello meelde inimesena – mehena, kes uskus, et kirg ei küsi vanust ja et tuul ning jää annavad elule tähenduse," jätkus postitus. "Tema pühendumus, visadus ja rahulik kindlus olid eeskujuks paljudele ning tema mõju Eesti purjetamisele on hindamatu."

Toimetaja: Siim Boikov

