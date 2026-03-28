Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale

Lehis ja Embrich tagasid koha põhiturniiril edetabelikohaga, Beljajeva tegi reedel alagrupis puhta töö, kuid Eliisa Kikerpill end põhiturniirile vehelda ei suutnud.

Lehis alustas kindla 15:6 võiduga ameeriklanna Leehi Machulsky üle ja tagas koha kaheksandikfinaalis, kui alistas poolatar Kinga Zgryzniaki 15:12. Kaheksandikfinaalis alistas Lehis Hong Kongi sportlase Kaylin Sin Yan Hsiehi 12:11.

Veerandfinaalis teenis 2021. aastal Tokyo olümpial pronksi võitnud eestlanna kolm aastat hiljem Pariisis sama medali võitnud Eszter Muhari üle otsustava torkega 14:13 võidu. Poolfinaalis läks ta kokku turniiri esinumbri, prantslanna Diane Von Kerssenbrockiga. Lehis oli maas 5:6, ent tegi seejärel neli järjestikust torget ja võitis lõpuks numbritega 15:12.

Lehis kohtus finaalis korealanna Sera Songiga, kes sai teises poolfinaalis 15:12 jagu itaallannast Alberta Santucciost. Finaal kulges tasavägiselt seisuni 10:10, mil Song kallutas matši enda kasuks kahe järjestikuse torkega. Korealanna võitis finaali 15:11.

Embrich alistas põhiturniiri avaringis sakslanna Lara Goldmanni 15:7, aga pidi järgmises ringis tunnistama just Von Kerssenbrocki paremust tulemusega 15:12. Beljajeva alistas avaringis tuttavas šveitslanna Pauline Brunneri 15:10, aga jäi siis alla itaallanna Roberta Marzanile tulemusega 10:11. Embrich sai kokkuvõttes 19. ja Beljajeva 21. koha.

Pühapäeval toimub Astana MK-etapil naiskondlik võistlus, milles Eestil on viies asetus.