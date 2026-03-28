Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale
Kasahstani pealinnas Astanas toimuval epeevehklemise MK-etapil jõudis Katrina Lehis finaali, kus pidi tunnistama korealanna Sera Songi paremust. Irina Embrich ja Julia Beljajeva langesid konkurentsist põhiturniiri teises ringis.
Lehis ja Embrich tagasid koha põhiturniiril edetabelikohaga, Beljajeva tegi reedel alagrupis puhta töö, kuid Eliisa Kikerpill end põhiturniirile vehelda ei suutnud.
Lehis alustas kindla 15:6 võiduga ameeriklanna Leehi Machulsky üle ja tagas koha kaheksandikfinaalis, kui alistas poolatar Kinga Zgryzniaki 15:12. Kaheksandikfinaalis alistas Lehis Hong Kongi sportlase Kaylin Sin Yan Hsiehi 12:11.
Veerandfinaalis teenis 2021. aastal Tokyo olümpial pronksi võitnud eestlanna kolm aastat hiljem Pariisis sama medali võitnud Eszter Muhari üle otsustava torkega 14:13 võidu. Poolfinaalis läks ta kokku turniiri esinumbri, prantslanna Diane Von Kerssenbrockiga. Lehis oli maas 5:6, ent tegi seejärel neli järjestikust torget ja võitis lõpuks numbritega 15:12.
Lehis kohtus finaalis korealanna Sera Songiga, kes sai teises poolfinaalis 15:12 jagu itaallannast Alberta Santucciost. Finaal kulges tasavägiselt seisuni 10:10, mil Song kallutas matši enda kasuks kahe järjestikuse torkega. Korealanna võitis finaali 15:11.
Embrich alistas põhiturniiri avaringis sakslanna Lara Goldmanni 15:7, aga pidi järgmises ringis tunnistama just Von Kerssenbrocki paremust tulemusega 15:12. Beljajeva alistas avaringis tuttavas šveitslanna Pauline Brunneri 15:10, aga jäi siis alla itaallanna Roberta Marzanile tulemusega 10:11. Embrich sai kokkuvõttes 19. ja Beljajeva 21. koha.
Pühapäeval toimub Astana MK-etapil naiskondlik võistlus, milles Eestil on viies asetus.
