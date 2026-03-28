Sloveeniga heidelnud Priit Sei teenis Itaalias esikoha

Priit Sei Autor/allikas: Eesti Autospordi Liit
Priit Sei saavutas Itaalias Jesolo rajal toimunud kardispordi CEZ (Central European Zone) hooaja avaetapil klassis DD2 esikoha.

Treeninglaagri järel võistlusele vastu läinud Sei alustas nädalavahetust keerulistes tingimustes. Tervisemurede tõttu ei olnud treeningutel tempo kõrge, kuid kvalifikatsioonis sõitis eestlane välja 3. ringiaja (47,127), jäädes esikoha saanud sloveenist Andro Pertotist 0,375 sekundi kaugusele, kirjutas Eesti Autospordi Liit.

Eelsõidus tegi Sei tugeva stardi, tõustes kohe liidriks. Sõidu jooksul käis Pertotiga tihe võitlus, kuid finišis jäi peale eestlane. Poolfinaalis kontrollis Sei sõitu algusest lõpuni, hoides esikohta stardist finišini.

Eestlase ja sloveeni võitlus jätkus ka finaalis, kus Pertot kogu sõidu vältel eestlase järel püsis, aga möödasõiduvõimalust tal ei tekkinudki. Sei hoidis liidrikohta ning lõpetas sõidu esimesena 0,181-sekundilise eduga.

Teise koha sai Pertot ning kolmandana lõpetas austerlane Heckl Herwig.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

