Golfilegend Woods seadis jälle autoroolis elusid ohtu

Tiger Woods ja tema kummuli keeratud masin Autor/allikas: SCANPIX/AP
15 korral golfi suurturniiri võitjaks kroonitud Tiger Woods tegi reedel Floridas avarii ning teda kahtlustatakse joobes juhtimises.

50-aastane Woods tabas Floridas oma kodu lähistel kohaliku aja järgi kell kaks päeval möödasõitu tehes tööülesandeid täitnud masinat, mille tagajärjel paiskus tema Land Rover külili.

Kohalike politseivõimude teatel ukerdas Woods masinast omal jõul välja ning kuigi sündmuskohal tehtud test alkoholijoovet ei tuvastanud, usuvad võimud, et golfilegend istus rooli ravimite mõju all. Uriinitestist vahi alla võetud Woods keeldus.

Woods on Floridas korduvalt sarnaste juhtumite tõttu arreteeritud. 2009. aastal sõitis ta kodu ees tuletõrjehüdrandile otsa, mille järel kirjeldas üks tema naabritest politseile, et Woods leiti rooli taga norskamas. 2017. aastal magas Woods keset teed rooli taga ning ei suutnud politseinikele sündmuskohal vastuseid anda, hiljem tuvastati tema organismist korralik ravimikokteil.

2021. aastal tegi Woods Los Angeleses tõsise avarii, mille tagajärjel murdis mitu jalaluud ning pidi käima mitmel operatsioonil. See lõpetas ka sisuliselt tema profikarjääri: viimati võistles golfilegend PGA tuuril 2024. aasta suvel.

Toimetaja: Anders Nõmm

