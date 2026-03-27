Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

Teises mängus oli Jamaica üle Uus-Kaledooniast 1:0 (18. Bailey Cadamarteri) ja peab MM-finaalturniiri pileti teenimiseks alistama veel Kongo DV.

Esimeses mängus sai Boliivia koondis jagu Surinamest 2:1 (72. Moises Paniagua, 79. pen Miguel Terceros - 48. Liam Van Gelderen) ja läheb otsustavas kohtumises kokku Iraagiga.

Samaaegselt Euroopas toimuva play-off'iga peetakse otsustavaid valikmänge ka Mehhikos, kus on kohal kuus koondist viiest erinevast konföderatsioonist.

Mehhikos peeti neljapäeval kaks konföderatsioonidevahelist jalgpalli MM-valikturniiri sõelmängu, kust tagasid edasipääsu Jamaica ja Boliivia.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: