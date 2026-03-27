Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu
Mehhikos peeti neljapäeval kaks konföderatsioonidevahelist jalgpalli MM-valikturniiri sõelmängu, kust tagasid edasipääsu Jamaica ja Boliivia.
Samaaegselt Euroopas toimuva play-off'iga peetakse otsustavaid valikmänge ka Mehhikos, kus on kohal kuus koondist viiest erinevast konföderatsioonist.
Esimeses mängus sai Boliivia koondis jagu Surinamest 2:1 (72. Moises Paniagua, 79. pen Miguel Terceros - 48. Liam Van Gelderen) ja läheb otsustavas kohtumises kokku Iraagiga.
Teises mängus oli Jamaica üle Uus-Kaledooniast 1:0 (18. Bailey Cadamarteri) ja peab MM-finaalturniiri pileti teenimiseks alistama veel Kongo DV.
Otsustavad kohtumised peetakse teisipäeval, 31. märtsil.
