Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

Boliivia jalgpallikoondis
Boliivia jalgpallikoondis
Mehhikos peeti neljapäeval kaks konföderatsioonidevahelist jalgpalli MM-valikturniiri sõelmängu, kust tagasid edasipääsu Jamaica ja Boliivia.

Samaaegselt Euroopas toimuva play-off'iga peetakse otsustavaid valikmänge ka Mehhikos, kus on kohal kuus koondist viiest erinevast konföderatsioonist.

Esimeses mängus sai Boliivia koondis jagu Surinamest 2:1 (72. Moises Paniagua, 79. pen Miguel Terceros - 48. Liam Van Gelderen) ja läheb otsustavas kohtumises kokku Iraagiga.

Teises mängus oli Jamaica üle Uus-Kaledooniast 1:0 (18. Bailey Cadamarteri) ja peab MM-finaalturniiri pileti teenimiseks alistama veel Kongo DV.

Otsustavad kohtumised peetakse teisipäeval, 31. märtsil.

Toimetaja: Siim Boikov

Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

