Kullasoosikuid lahutab paarissõidu lühikava järel vähem kui pool punkti

Olümpiamängudel pronksi teeninud Hase ja Volodin kogusid kolmapäevase lühikavaga 79,78 punkti, ent edestavad lähimaid jälitajaid, Milano olümpiahõbedaid Anastasia Metelkinat ja Luka Berulavat kõigest 0,33 punktiga.

Kolmandal kohal on vabakava eel Kanada paar Lia Pereira ja Trennt Michaud, kes said kohtunikelt 75,52 punkti. Ülejäänud paarid kaotavad liidritele juba ligi ning enam kui kümne punktiga.

Enne võistlust:

Valitsevate olümpiavõitjate jaapanlaste Riku Miura ja Ryuichi Kihara puudumisel on favoriidid kuldmedalile Gruusiale tänavu esimese EM-kulla paarisõidus võitnud Anastasia Metelkina ja Luka Berulava, kes tegid seejärel ajalugu ka Milano jääl. Nad on läbi aegade esimesed Gruusia sportlased, kes võitnud taliolümpiamängudel medali.

Olümpial hõbeda teeninud paari kõige ohtlikumad rivaalid on Saksamaad esindavad Minerva Fabienne Hase ja Nikita Volodin, kes said olümpiamängudel pronksi. Surmaspiraale pakkuval alal ihkavad medalit võita ka Alisa Efimova ja Miša Mitrofanov (USA), Maria Pavlova ja Aleksei Sviatšenko (Ungari) ning Lia Pereira ja Trennt Michaud (Kanada).