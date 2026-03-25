Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

Imre Taveter Autor/allikas: Kalevi Jahtklubi/Facebook
Kalevi Jahtklubi teatas kolmapäeval, et 58 aasta vanuselt on surnud purjetaja ning treener Imre Taveter.

Imre Taveter oli Eesti purjetamises pikaaegne ja järjekindel tegija, kelle sportlase- ja treenerikarjäär ulatus mitme aastakümne taha, kirjutab Kalevi Jahtklubi järelhüüus. Ta alustas purjetamisega 1976. aastal Kalevi Jahtklubis ning kujunes aastate jooksul üheks silmapaistvamaks Finn-klassi purjetajaks Eestis.

Tema sportlastee tipphetkedeks olid osalemised olümpiamängudel: 2000. aastal Sydneys saavutas ta 22. ning 2004. aastal Ateenas 25. koha. Rahvusvahelisel tasemel kuulusid tema saavutuste hulka ka Euroopa juunioride meistritiitel 1987. aastal ning tugevad tulemused maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Eesti meistriks tuli ta üheksal korral.

Lisaks sportlaskarjäärile panustas Taveter märkimisväärselt purjetamise arengusse treeneri ja eestvedajana. Ta tegutses treenerina nii Pärnu Jahtklubis kui ka Kalevi Jahtklubis, andes oma teadmisi ja kogemusi edasi noorematele põlvkondadele. Tema töö oli süsteemne, nõudlik ja sihikindel - väärtused, mis on iseloomustanud ka tema enda sportlasteed.

Taveter oli ka Eesti Finn-klassi Liidu juhatuse liige aastatel 1997-2010, panustades klassi arengusse ja järjepidevusse Eestis. Tema panus Eesti purjetamisse on märkimisväärne ning jääb kestma tema õpilaste, kolleegide ja saavutuste kaudu, lisab Kalevi Jahtklubi.

Toimetaja: ERR Sport

