X!

Kaljulaid tuli slämmietapil üheksandaks, Riias jõuti pjedestaalile

Judo
Klen Kristofer Kaljulaid (sinises)
Autor/allikas: IJF.org
Judo

Eesti judoka Klen-Kristofer Kaljulaid teenis Gruusia pealinnas Tbilisis toimunud Grand Slami etapil kuni 90 kilogrammi kaaluvate meeste kategoorias üheksandaks.

Esimeses ringis oli Kaljulaid vaba ja alistas teises Kasahstani esindaja Barak Arkabay. Seejärel tuli aga tunnistada tasavägises kohtumises usbekk Nurbek Murtozojevi paremust.

Tegemist oli ühtlasi aprillis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks ette valmistava turniiriga.

Riias toimus täiskasvanute Euroopa karikaetapp, kus Eesti esindajate paremaks saagiks jäi üks teine ja üks kolmas koht.

Hõbeda teenis raskekaalus Kabriel Kirna, kes alistas britt James Weller-Henry ja ukrainlase Ivan Maiboroda, aga kaotas finaalis teisele ukrainlasele Fedir Jarošenkole.

Pronksi sai kuni 100 kg kaaluvate meeste seas Jakob Vares. Ta alistas britt Calder Jadeni, hollandlase Axel Heereni ja sakslase Ilias Küsteri. Vaid poolfinaalis tuli tunnistada sakslase Jannis Baschini paremust.

Autor/allikas: Roberts Voskans, SportaFoto.com

Toimetaja: Siim Boikov

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16.03

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo