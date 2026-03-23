Kaljulaid tuli slämmietapil üheksandaks, Riias jõuti pjedestaalile

Esimeses ringis oli Kaljulaid vaba ja alistas teises Kasahstani esindaja Barak Arkabay. Seejärel tuli aga tunnistada tasavägises kohtumises usbekk Nurbek Murtozojevi paremust.

Tegemist oli ühtlasi aprillis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks ette valmistava turniiriga.

Riias toimus täiskasvanute Euroopa karikaetapp, kus Eesti esindajate paremaks saagiks jäi üks teine ja üks kolmas koht.

Hõbeda teenis raskekaalus Kabriel Kirna, kes alistas britt James Weller-Henry ja ukrainlase Ivan Maiboroda, aga kaotas finaalis teisele ukrainlasele Fedir Jarošenkole.

Pronksi sai kuni 100 kg kaaluvate meeste seas Jakob Vares. Ta alistas britt Calder Jadeni, hollandlase Axel Heereni ja sakslase Ilias Küsteri. Vaid poolfinaalis tuli tunnistada sakslase Jannis Baschini paremust.