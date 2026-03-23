Aarma ja Cubalou teenisid Belgias esikoha

Eesti ratsasportlased võistlesid möödunud nädalal erinevatel võistlustel Belgias ja Hispaanias. Mart-Sander Aarma ja Cubalou tulid oma kategoorias esimesteks.

Opglabbeekis Belgias oli võistlemas neli Eesti takistussõitjat. Neljapäeval saavutas ühe tärni 130 cm sõidus Mart-Sander Aarma neljanda koha hobusel Lodovica. Viieaastaste hobuste 110 cm sõidus võitis Aarma esikoha 2021. aastal sündinud Cubalouga, vahendab Ratsaliit.ee.

Reedel toimunud sõitudes tegi ilusa etteaste vanameister Urmas Raag ja saavutas kahefaasilises kahe tärni 135 cm sõidus Blue Sky Von Seederiga kaheksanda koha. Samas sõidus jäi Raag oma teise võistlusratsu Belizar Von Seederiga 12. kohale. Aarma osales ühe tärni 130 cm kahefaasilises sõidus ja saavutas seal Lodovicaga kaheksanda koha.

Ka laupäev oli Belgias edukas. Raag võistles kahetärni 140 cm sõidus, kus tuli Belizar Von Seederiga seitsmendaks. Samas sõidus osales ka Grete Veske koos Apple Jack DB Z-ga, nemad jäid 13. kohale. Veske osales laupäeval ka kuueaastaste hobuste ümberhüpetega 125 cm sõidus Peyton VDH-ga, kus tuldi viiendale kohale.

Mia-Marleen Lanno võistles eelmisel nädalal Belgias Lieris. Parim tulemus tuli kahetärni 145 cm puhtus-kiirus sõidus hobusega Activity Z. 79 võistluspaari seas saavutati ühe õnnetu karistuspunktiga üheksas koht.

Aleksandra Hearst oli võistlemas Hispaanias Olivas. Tema parim tulemus tuli hobusega Elegance D'Elle 120 cm kahefaasilises sõidus, kus tegi puhta sõidu mõlemas faasis ja saavutas 52 võistleja seas 13. koha. Ühe tärni 130 cm puhtus-kiirus sõidus tegi ta oma teise partneri Corelieniga samuti puhta sõidu ja jäi 72 võistluspaari seas 18 kohale.