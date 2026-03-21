Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

Saksamaa jalgpalliklubi Bremeni Werder kinnitas, et Eesti koondise esiväravavaht Karl Jakob Hein neid sel hooajal enam vigastuse tõttu aidata ei saa.

"Meie väravavaht sai neljapäevasel treeningul tõsise käevigastuse ega ole järelejäänud hooajal Rohevalgeid abistamas," kirjutas klubi ühismeedias. "Me soovime talle kiiret paranemist."

Arsenalist laenul olev Hein ei ole selletagi eriti mängida saanud, sest meeskonna põhiväravavahina on eelistatud Mio Backhausi. Eestlase arvele jäi Bundesligas kaks kohtumist.

Laupäeval mängis Heini klubi võõrsil Wolfsburgiga ja sai 1:0 võidu. Viimasest neljast mängust kolm võitnud Werderi positsioon on pisut paranenud ja väljalangemistsoonist tõustakse tabeli keskpaiga suunas.

Karol Metsa klubi St. Pauli võõrustab pühapäeval Freiburgi.