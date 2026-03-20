Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas

Sturla Holm Lägreid Autor/allikas: Katariina Peetson / ERR
Laskesuusatamise MK-etapil Oslos teenis meeste 10 km sprindis esikoha norralane Sturla Holm Lägreid (1; 25.21,4), kes edestas 3,9 sekundiga prantslast Emilien Jacquelini (1) ja 4,6 sekundiga prantslast Eric Perrot'd (1).

Esimese kahe vaheajapunkti järel juhtis võistlust Jacquelin, aga temast ülejärgmisena teele läinud Lägreid oli viimasel ringil vajalike sekundite jagu nobedam ja andis kodupublikule põhjust rõõmustada.

Milano Cortina olümpial kolm hõbedat ja kaks pronksi võitnud Lägreid on pärast seda suurepärases vormis ja esikoht Oslo sprindis on tähistab talle neljandat individuaalset MK-etapivõitu järjest: ta oli parim ka Kontiolahti ühisstardist sõidus ning Otepää sprindis ja jälitussõidus.

Tema ja prantslaste järel lõpetasid järgmistel kohtadel Martin Ponsiluoma (Rootsi; 2; +19,0), Vetle Sjaastad Christiansen (Norra; 2; +27,6), Johann Olav Botn (Norra; 1; +31,3), Sebastian Samuelsson (Rootsi; 1; +35,1) ja Philipp Nawrath (Saksamaa; 0; +36,3).

Eesti laskesuusatajatest tegi kõige parema esituse Kristo Siimer, kes läbis lamadestiiru puhtalt, aga püstitiirus jäi üks märk üles. Kokkuvõttes kuulus talle 29. koht (1; +1.49,7).

Jälitussõitu pääseb ka Mark-Markos Kehva (52.; 0; +2.26,8), aga mitte Jakob Kulbin (76.; 2; +3.09,3) ega Yaroslav Neverov (98.; 4; +4.10,4).

Ühtlasi võitis Lägreid ka sprindi arvestuses MK-sarja, kuigi 356 punkti teenis ka rootslane Sebastian Samuelsson. Samas võitis norralane kaks etappi rootslase ühe vastu. Kolmas oli 335 silmaga Perrot.

Enne võistlust

Stardinimekirjas on kokku 111 meest ja nende seas ka neli eestlast, aga Rene Zahkna asemel pääseb võistlustulle Jaroslav Neverov (stardinumber 87). Lisaks stardivad Kristo Siimer (5), Mark-Markos Kehva (47) ja Jakob Kulbin (81).

Hooaja viimase sprindisõidu eel hoiab selle ala punktiarvestuses esikohta rootslane Sebastian Samuelsson (315 punkti), kelle suurimateks konkurentideks on MK-sarja üldliider prantslane Eric Perrot (270) ja norralane Sturla Holm Lägreid (266).

Itaallane Tommaso Giacomel on ainsana suutnud sel hooajal võita kaks sprindisõitu, aga tema hooaeg on praeguseks lõppenud. Üks võit on kirjas Johan-Olav Botnil, Vetle Sjaastad Christiansenil, Samuelssonil ja Lägreidil. Milano Cortina taliolümpial võitis sel alal kuldmedali prantslane Quentin Fillon Maillet.

Toimetaja: ERR Sport

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas

